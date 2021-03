Umstrittenes Bauvorhaben in Mürren – Das kühne Projekt steht im Gegenwind In Mürren sollen Touristenwohnungen für mehr Leben sorgen. Doch ein ähnlicher Plan scheiterte bereits einmal. Carlo Senn

Diese Grosschalets (erstes sowie drittes bis fünftes von links) sollen in Mürren gebaut werden – doch mit Widerstand ist zu rechnen. Visualisierung: zvg

Im Berner Oberland rüsten sich die Touristiker für die Zeit nach Corona. Das zeigt sich im beschaulichen Mürren: Hier, auf 1650 Metern über Meer, plant die Schilthornbahn gemeinsam mit der Steiner AG und der Betreibergesellschaft MHBD eine Überbauung namens «The Myrrhen». Es handelt sich um eine Appartement-Hotelanlage mit vier neuen Grosschalets und einem bestehenden Gebäude, der alten Mürrener Post. Die Gäste werden künftig direkte Aussicht auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau geniessen können.

Die 67 möblierten Appartements haben eine eigene Küche, mit dem Frühstücksraum und der Rezeption im bestehenden Gebäude ähnelt die Anlage aber einem Hotel. Zusätzlich ist auch Kleingewerbe wie etwa ein Sportgeschäft geplant. Angesprochen werden sollen Familien mit Kindern und sportinteressierte, jüngere Gäste. Das Ziel ist, mehr Gäste nach Mürren zu holen, ohne dass der Anteil der kalten Betten im Bergdorf weiter ansteigt.

Widerstand formiert sich

Bereits 2014 war ein sehr ähnliches Projekt geplant. 2017 kippte jedoch die kantonale Baubehörde das Vorhaben – die Gebäude waren aus ihrer Sicht teilweise zu hoch und passten nicht ins Landschaftsbild. Die Verantwortlichen gelangten in der Folge bis ans Verwaltungsgericht – doch in allen Instanzen bestätigten die Richter das Urteil.

«Die Anpassungen im Vergleich zum alten Projekt sind minimal.» Sabina Kulicka, Anwohnerin

Auch beim aktuellen Projekt dürfte sich bei den Anwohnern Widerstand formieren: Sabina Kulicka, die bereits beim letzten Projekt zusammen mit anderen Anwohnern Einsprache führte, kündigt an, sich auch dieses Mal wehren zu wollen: «Die Anpassungen im Vergleich zum alten Projekt sind minimal», sagt sie. Sie verstehe nicht, weshalb die Bauherrschaft sich nicht mehr angestrengt habe. Das Baugelände sei heute ein beliebter Aussichtsplatz, «jeder Tourist macht dort Fotos». Wie genau sich der Widerstand organisiert, sei noch nicht klar. Doch für Kulicka ist klar: Die Gegner von einst sind nicht einfach verschwunden.

Auch Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz ist alles andere als begeistert vom Projekt: «Hauptsächlich störend ist das repetitive Element der Bauobjekte», sagt er auf Anfrage: «Mürren hat etwas Charmanteres verdient.» Allerdings sind dem Landschaftsschutz laut Rodewald in diesem Fall die Hände gebunden: Das Land ist privat und in einer Bauzone, deshalb kann die Stiftung keine Einsprache machen.

«Normalität wird es frühestens 2022 wieder geben.» Christoph Egger, Chef der Schilthornbahnen

Leben für Mürren

Vehement für das Projekt ein setzt sich Christoph Egger, der Chef der Schilthornbahn. Um gegenüber den Konkurrenten nicht ins Hintertreffen zu geraten, erneuert das Tourismus-Unternehmen in den kommenden Jahren seine Seilbahn und das Stationsgebäude. Statt wie heute 400 sollen bald 800 Personen pro Stunde auf das Schilthorn befördert werden. Baubeginn ist voraussichtlich nächstes Jahr. Wer mehr Gäste auf den Berg befördert, möchte natürlich auch, dass diese in Mürren übernachten können. Wichtig sei das Projekt aber nicht nur für die Bahn, sondern insbesondere für das Dorf, sagt Egger: «Mürren braucht mehr warme Betten.»

Nur noch ein Coop

In die gleiche Kerbe haut Gemeindepräsident Martin Stäger. Er ist in Mürren aufgewachsen, seither sind viele Einheimische ins Unterland abgewandert. In den letzten Jahrzehnten sei «viel verschwunden», sagt Stäger, «die Metzgerei, die Bäckerei, die Käserei». Derzeit gibt es im Dorf nur noch einen Coop. Vor diesem Hintergrund ist das Projekt für Stäger eine Möglichkeit, im Dorf wieder «für etwas mehr Leben zu sorgen».

So sah das alte Projekt von 2014 aus. Visualisierung: zvg

Am Freitag informieren die Bauverantwortlichen die Öffentlichkeit via Zoom. Wie geht es danach weiter? Noch diesen Monat wollen die Verantwortlichen die Baueingabe machen. Laut Egger finden derzeit Gespräche mit interessierten Investoren statt. Die Finanzierung ist derzeit noch nicht gesichert. Allerdings bestehe «aufgrund der Tiefzinssituation ein Anlagenstau», welcher sich positiv auf Investitionen in Immobilien auswirke, sagt Egger. Voraussetzung für eine Investition sei jedoch ein bewilligtes Bauprojekt.

Doch ist es nicht kühn, mitten in der Pandemie ein so grosses Projekt zu planen? Gerade für den internationalen Tourismus sind die Aussichten derzeit schlecht. Egger räumt ein, Normalität werde es «frühestens 2022 wieder geben». Es bestehe immer ein gewisses Risiko. Allerdings habe sich gerade in der Pandemie gezeigt, dass auch Schweizerinnen und Schweizer gern die Ferien in den Bergen verbringen.