Ein Coup des 2.-Liga-inter-Clubs – Guillaume Hoarau spielt künftig für den FC Muri-Gümligen Wenige Wochen nach seiner Rückkehr aus La Réunion schliesst sich der ehemalige YB-Topstürmer dem Berner Amateurverein an. Adrian Horn

Eine Zeit, an die sich die YB-Fans liebend gern erinnern: Guillaume Hoarau (links) jubelt mit Christian Fassnacht. Archivfoto: Christian Pfander

Es ist eine Nachricht, die man glatt für einen mittelprächtigen Scherz halten könnte. Aber sie stimmt. Guillaume Hoarau spielt bald schon für den in der interregionalen 2. Liga engagierten FC Muri-Gümligen. Bruno Hunziker, der Präsident des Berner Vereins, bestätigt gegenüber dieser Zeitung eine entsprechende Meldung von Nau.ch.

Hoarau dürfte für die Berner Amateurfussballszene zu einer unvergleichlichen Attraktion werden. Mit seinen 39 Jahren mag der fünfmalige französische Nationalspieler seinen Zenit längst überschritten haben. Eine «Figur» ist der ehemalige YB-Anführer freilich weiterhin. Über 271’000 Menschen folgen ihm auf Instagram, für die französischsprachige Version von Blue Sport fungiert er als Champions-League-Experte.

Er geniesst eine Art Legendenstatus

Vor wenigen Wochen kehrte er aus La Réunion zurück in die Schweiz, er bewegt sich primär in Freiburg, Bern und Zürich, wo seine Freundin, das Aargauer Topmodel Manuela Frey, wohnt. Anfang letzter Woche gab er dem «Blick» ein Interview, in dem er sagte, dass er sich vorstellen könne, künftig für die Senioren des FC Länggasse zu spielen. Dass er sich nun mit dem FC Muri-Gümligen einem anderen Berner Amateurclub anschliesst, überrascht insofern nicht so sehr.

Im YB-Umfeld geniesst der leidenschaftliche Musiker eine Art Legendenstatus. Von 2014 bis 2020 spielte er im damals Stade de Suisse genannten Wankdorfstadion, und als er ging, erschien ein Buch, das seine Geschichte erzählt und den Titel «Guillaume Hoarau – Bern im Sturm erobert» trägt.

In Bern war er phasenweise so etwas wie ein König: Guillaume Hoarau. Archivfoto: Raphael Moser

Muri-Gümligen-Präsident Hunziker sagt, Hoarau werde aufgrund seiner diversen Verpflichtungen nicht an jedem Training und auch nicht an sämtlichen Partien teilnehmen können. «Aber er wird dabei sein, so oft es geht. Und er will nicht einfach ein bisschen mitkicken – er will gewinnen, er will unseren Jungs helfen.»

Finanzielle Risiken gehe der 2.-Liga-inter-Club damit nicht ein, versichert Hunziker, ein Rechtsanwalt, auf Nachfrage. «Wir haben immer schon seriös gearbeitet; darauf legen wir Wert. Guillaume wird unser Budget nicht strapazieren», erzählt der mit dem Franzosen befreundete Präsident. «Er kommt ganz bestimmt nicht zu uns, um Geld zu verdienen.»

