Alltag im Ausnahmezustand – Ein Corona-Stein zu Ostern Dieses Jahr hat die 67-jährige Marianne Guggisberg an Ostern ein besonders schweres Paket erhalten. Simone Olivia Klemenz

Wenn die 67-jährige Marianne Guggisberg im Garten liest, vergisst sie oft alles um sich herum. Franziska Rothenbühler

«Ostern hätte ohne Virus ganz anders ausgesehen. Ich wäre mit Freunden wandern gegangen, hätte vielleicht meine Grossneffen eingeladen. Nun waren die Ostertage sehr ruhig und gleichförmig – ein Tag verschmilzt mit dem anderen. Ich war viel im Garten, wohin ich das Handy jeweils nicht mitnehme. In meinem Garten kann ich völlig abtauchen, alles vergessen, mich in Büchern verlieren. Fast jeden Tag war ich auch an der Aare Steine holen, um meinen Steinhaufen für Kleinlebewesen zu vergrössern.