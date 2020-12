Erstes Spiel in der neuen Ära – Ein Charaktersieg für den neuen SCB Der Einstand für Neu-Trainer Mario Kogler ist gelungen. Der SC Bern gewinnt das erste von zwei Duellen innert 24 Stunden gegen den EVZ auswärts 2:1 nach Verlängerung. Marco Keller

Jubel bei den Spielern des SC Bern. Sie gewinnen gleich das erste Spiel unter dem neuen Trainer Mario Kogler. Foto: Keystone/Alexandra Wey

Und dann kam doch noch ein Geniestreich. Es lief die letzte Minute der Verlängerung, als Ted Brithen auf Gaetan Haas legte. Der NHL-Spieler zeigte eine Finte, legte die Scheibe zurück auf den Schweden, der davonziehen und das Siegestor erzielen konnte. Kurz zuvor hatte Santeri Alatalo den Matchpuck für Zug vergeben, dies, nachdem der EVZ schon im dritten Abschnitt ein Schussverhältnis von 17:5 gehabt hatte. Gestohlen war der Sieg beim Einstand von Mario Kogler gleichwohl nicht.

Bern war zwei Drittel gefährlicher

Der österreichische Neu-Trainer zeigte auf der Bank keine Anzeichen von Nervosität, fand vier Sekunden vor Schluss des Startdrittels sogar Zeit zum Lächeln. Ob er sich amüsierte, weil die Unparteiischen verhältnismässig lange benötigten, um die Uhr ein paar Sekunden zurückzustellen, oder weil er sich über sein Team freute, liess sich nicht feststellen.

Beides wäre möglich gewesen, der zweite Grund stimmte aber nicht nur den Rookie-Trainer, sondern jeden SCB-Fan optimistisch. Die Gäste zeigten im ersten Spiel der «Nach-Don-Nachbaur-Kürzestära» die erhoffte Reaktion, kämpften um jeden Puck und führten verdient mit 1:0. Das Tor war so etwas wie ein Symbol, dass eine neue Zeitrechnung beginnen soll. Simon Sterchi, der vor Saisonbeginn aus Langenthal verpflichtete und dann zu Visp abgeschobene und vor dem Spiel gegen Zug zurückgeholte Stürmer, traf in einem seiner ersten Einsätze in dieser Saison. Er kam direkt von der Strafbank, zog solo auf Zugs Luca Hollenstein zu und gab mit einem eiskalt verwerteten Abschluss ein Bewerbungsschreiben in eigener Sache ab.

Inti Pestoni war auch in Zug wieder auffällig, verpasste aber im Mitteldrittel mit einem Pfostenschuss die Vorentscheidung für den SC Bern zum 2:0. Foto: Alexandra Wey/Keystone.

16 Tage hatten die Berner nicht mehr gespielt seit dem Sieg in Rapperswil, der eine Serie von fünf Niederlagen beendet hatte, beim EV Zug hatte die Zwangspause noch drei Tage länger gedauert. Dementsprechend benötigten beide eine Anlaufzeit, die Startphase war wirr, mit vielen Abspielfehlern und Missverständnissen. Und den besseren Chancen für die Hauptstädter. Inti Pestoni fand sich in den ersten sechs Minuten zweimal solo vor Luca Hollenstein wieder, scheiterte aber zweimal am Talent. Auch Gaetan Haas brachte den Puck aus bester Position nicht am Zuger Goalie vorbei.

Auch im zweiten Drittel hatte der SCB die besseren Chancen, Pestoni vergab die beste mit einem Pfostenschuss. Bei Zug merkte man, dass neben Stammgoalie Leonardo Genoni auch die starken Offensivkräfte Grégory Hofmann, Dario Simion und Lino Martschini fehlten, vom gewohnten Sturmwirbel war kaum etwas zu sehen. Und was aufs Tor kam, wurde eine sichere Beute von Philip Wüthrich , der sich nur einmal bezwingen lassen musste.