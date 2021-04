Champions League Viertelfinals – Ein Chancentod lässt Real jubeln, BVB kassiert spätes Tor Real Madrid verschafft sich gegen Liverpool eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Im zweiten Viertelfinal verpasst Borussia Dortmund bei Manchester City einen Achtungserfolg nur knapp. Fabian Sangines

Reals Doppeltorschütze Vinicius Junior (l.) war gegen Liverpool der entscheidende Spieler. Foto: Juanjo Martin (Keystone/EPA)

Eigentlich hat er den Ruf des Chancentods – und eines Hochtalentierten, im Dribbling nicht zu bremsen. Nur der Abschluss, der gilt als die grosse Schwäche von Vinicius Junior. Bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Liverpool. Da ist der 20-Jährige der grosse Mann bei Real Madrids 3:1-Heimsieg.

Nahezu jeder Angriff läuft über den Brasilianer, seinen Gegenspieler Trent Alexander-Arnold spielt er fast jedes Mal schwindelig – vor allem aber trifft er doppelt. Das erste Mal nach 26-minütigem Abtasten der beiden Fussball-Schwergewichte. Einen brillanten 50-Meter-Pass von Toni Kroos nimmt er aus vollem Lauf mit der Schulter mit und bleibt alleine vor Liverpool-Goalie Alisson Becker eiskalt. Keine zehn Minuten später wird wieder Vinicius mit einem langen Ball gesucht, Alexander-Arnold ist zwar vorher am Ball, möglicherweise mit etwas Schwindelgefühlen passiert ihm aber ein folgenschwerer Fehler, er köpfelt zur Mitte, wo Marco Asensio keine Mühe hat, auf 2:0 zu erhöhen.

Liverpool ist zu diesem Zeitpunkt chancenlos, obwohl bei Real das Abwehr-Duo Sergio Ramos (Muskelverletzung) und Raphael Varane (Covid-positiv) fehlt. Also wechselt Trainer Jürgen Klopp noch vor der Pause Thiago für Naby Keita ein. Das zeigt Wirkung, nach der Pause werden die Gäste besser, kommen durch Mohamed Salah zum Anschlusstreffer – bis Vinicius mit seinem zweiten Tor des Abends mitten in Liverpools bester Phase bereits in der 65. Minute den Endstand besorgt. Daran ändert auch Xherdan Shaqiris Einwechslung zehn Minuten vor Schluss nichts.

Dortmund verliert spät

Im zweiten Spiel des Abends schafft Borussia Dortmund mit den Schweizern Marwin Hitz und Manuel Akanji beinahe einen Achtungserfolg. Bei Manchester City verliert der BVB wegen eines Tores in der 90. Minute von Phil Foden 1:2. Kurz zuvor glich Marco Reus einen frühen Führungstreffer von Kevin De Bruyne aus.

Die Highlights der Partie Manchester City gegen Borussia Dortmund.

