Kandidatur für US-Präsidentschaft – Nikki Haley: Ein Chamäleon gegen Trump Die 51-jährige Republikanerin hat zwar kaum Chancen, die nächste Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei zu werden. Dennoch wird ihre Bewerbung bereits als historisch bewertet. Fabian Fellmann aus Washington

2017/18 war sie US-Botschafterin bei der UNO: Nikki Haley und Donald Trump im Weissen Haus. Foto: Keystone

An Chamäleons mangelt es nicht in der US-Politik. Nikki Haley ist eines, das seine Farbe besonders schnell und oft wechseln kann, wenn das der politischen Karriere förderlich ist. Die Grundfarbe hat Haley zwar immer beibehalten: tiefrot, wie es sich für eine beinharte Republikanerin gehört. Die Schattierung aber passt sie regelmässig den Umständen an: mal ganz nah an Donald Trumps Orange, mal ziemlich weit davon entfernt – wie so manche ambitionierten Politikerinnen und Politiker in der Republikanischen Partei.