Sanktionen gegen russischen Geschäftsmann – Ein Chagall auf der Jacht des Oligarchen Gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow wird in Deutschland an mehreren Orten ermittelt. Unter anderem wurden 30 Bilder im Wert von mehreren Millionen beschlagnahmt. Jürg Schmitt

156 Meer lang ist die Jacht Dilbar des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Das Schiff enthielt auch wertvolle Kunstschätze.

Foto: Finnbarr Webster (Getty Images)

Wie hängt man ein Gemälde, das eine Million Euro wert ist, an Bord einer Luxusjacht auf, ohne dass es beim ersten Wellengang herunterfällt? Was muss die Crew im Umgang mit wertvollen Kunstwerken beachten? Muss man einen Chagall oder einen Kandinsky bei der Einreise dem Zoll melden? Und wie sollten solche Werke versichert sein? Ein in Hamburg lebender Kunstberater hat sich auf solche Fragen spezialisiert.