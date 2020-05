Demo gegen Corona-Massnahmen – Ein bunter Haufen läuft Sturm gegen den Notstand Hinter dem Protest gegen den Corona-Notstand auf dem Bundesplatz steht ein loses Netzwerk von Globalisierungs-, 5G- und «Impfzwang»-Gegnern. Simon Thönen

Der Protest schien aus dem Nichts zu kommen. Rund 300 Personen standen am Samstag auf dem Bundesplatz in Bern und forderten ein Ende des Corona-Notstands. «Ich will unsere Demokratie zurück! Stoppt den Machtmissbrauch!», stand etwa auf den oft handgeschriebenen Schildern. Die Kantonspolizei löste die Demo schliesslich auf. Mehrere Dutzend Demonstranten wurden kontrolliert und müssen mit einer Anzeige wegen Verstosses gegen das Versammlungsverbot rechnen.