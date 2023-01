Tagestipp: Satirischer Jahresrückblick – Ein Bundesordner voller Pointen Wie jedes Jahr erschafft eine Comedy-Supergroup innerhalb einer Woche ein Bühnenprogramm: Der «Bundesordner» ist in der Stadt.

Hilft beim satirischen Abheften des vergangenen Jahres: Jane Mumford. Foto: PD

Uff, was war letztes Jahr wieder alles los: Ukraine-Krieg, Tod der Queen, Gasmangellage oder die Fussball-WM in Katar. Und natürlich noch viel mehr, mit dem sich ein ganzer Stapel Bundesordner füllen liesse: «Bundesordner» heisst denn auch der satirische Rückblick aufs vergangene Jahr, den ein Ensemble mit wechselnden Mitgliedern aus dem Bereich Kabarett und Comedy jeweils im Januar zusammenstellt. Innerhalb einer Woche entsteht so am Casinotheater Winterthur aus einzelnen Bühnennummern – u. a. von Lisa Christ, Jane Mumford (Bild) und Resli Burri – ein abendfüllendes Programm. In Bern ist dieses im Theater National zu sehen, veranstaltet von der Cappella. (lri)

Fehler gefunden?Jetzt melden.