Ringen um Köniz’ Finanzen – Ein Budget-Ja trotz grossem Defizit Das Parlament in Köniz sagt Ja zum tiefroten Budget und verzichtet auf eine Erhöhung der Liegenschaftssteuer, übt aber viel Kritik an der Finanzplanung der Regierung. Noah Fend

Das Budget ist unter Dach und Fach, doch Köniz steckt weiterhin in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Foto: Adrian Moser

In Köniz steht es nicht gut um die Finanzen. Fast 9 Millionen Franken Defizit budgetiert der Gemeinderat für das kommende Jahr. «Die Könizer Finanzen befinden sich auf der Intensivstation.» So sagte es Dominic Amacher (FDP), Präsident der Finanzkommission, im Könizer Parlament am Montagabend.

Am Ende einer hitzigen Diskussion und nach reichlich Kritik am Gemeinderat scheiterten sowohl Abänderungsanträge von links als auch ein Rückweisungsantrag der FDP. Gewonnen hat so letztlich nur das Budget. Nur, dass sich darüber auch niemand so richtig zu freuen vermag. Es war erst der Anfang einer noch lange andauernden Debatte um die arg lädierten Könizer Finanzen.