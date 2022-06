Nach Absage des Berner Auftritts – Ein Blick zurück auf alle Schweizer Stones-Konzerte Die Rolling Stones kommen definitiv nicht nach Bern. Zum Trost werfen wir einen Blick zurück auf ihre 15 vergangenen Schweizer Auftritte, bei denen auch mal die Stühle flogen. Samuel Mumenthaler

Das erste Mal auf Schweizer Boden: Die Rolling Stones landen 1964 in Genf. Foto: sams-collection.ch

20. April 1964: Montreux

Mick Jagger kann sich in Montreux nur mit Mühe zurückhalten, eine Schlägerei anzuzetteln. Foto: sams-collection.ch

Zum ersten Mal in ihrer Karriere reisen die 1962 gegründeten Rolling Stones ins Ausland – in die Schweiz. In Montreux wirken sie an einer TV- Show mit, die im Rahmen des «Rose d’Or»-Fernsehfestivals aufgezeichnet wird. Eine britische Musikzeitschrift fragt sich, wie das «antiseptische» helvetische Publikum auf die (angeblich) schmuddlige Band aus England reagieren werde. Die gegenseitige Sympathie hält sich tatsächlich in Grenzen. Weil es bei der Aufzeichnung der Play-back-Show zu technischen Problemen kommt, müssen die Stones wütende Sprechchöre über sich ergehen lassen. Mick Jagger kann sich nur mit Mühe zurückhalten, eine Schlägerei anzuzetteln. Bei der Rückreise fehlt Charlie Watts. Er leidet an einer Lebensmittelvergiftung. Er hätte sich besser vom späteren Montreux-Jazz-Festival-Gründer und Chefkoch Claude Nobs verpflegen lassen, der die Stones begleitet.