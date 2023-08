Ein bitteres 0:1 – Die Grasshoppers besiegen sich gleich selbst Gegen Luzern verliert die runderneuerte Mannschaft von Bruno Berner schon zum dritten Mal diese Saison – sie zahlt für die fehlende Klasse und Erfahrung. Thomas Schifferle

Der Moment, als GC selbst den letzten Punkt verliert: Sofyan Chader (Nummer 69) trifft zum 1:0 für Luzern. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Als die 84. Minute angebrochen ist, könnten die Grasshoppers führen. Ach, was heisst: könnten? Sie müssten gegen den FC Luzern führen, Chancen haben sie genug gehabt, ganz sicher für ihre Verhältnisse.

«Wir müssen doch einfach einmal ein Tor machen», sprudelt es später aus Amir Abrashi, so wie es zuvor schon auf dem Spielfeld dauernd aus ihm herausgesprudelt ist. Nur machen sie es nicht, nicht Momoh oder Corbeanu vor, nicht Shabani, Abels oder De Carvalho nach der Pause.

Darum eben steht gerade auf ihrer Seite die Null im Resultat, als Jashari einen wunderbaren öffnenden Pass in die Tiefe spielt, Frydek direkt zur Mitte spielt und Chader am Ende der Aktion steht und den Ball direkt ins Tor ablenkt. Jetzt steht die Eins auf der falschen Seite für die Zürcher. Auf einmal liegen sie zurück, weil sie in einem entscheidenden Moment ganz schlecht verteidigt haben – oder vielleicht auch gar nicht.

Abrashi holt sich in der 90. Minute eine Verwarnung für Reklamieren ab, es ist schon seine dritte im fünften Einsatz der Saison. Er bringt es einfach nicht fertig, sich im Zaun zu halten. Paar Sekunden später taucht er an einem für ihn ungewohnten Ort auf dem Platz auf, tief im gegnerischen Strafraum. Er kommt aus wenigen Metern zum Abschluss, Luzerns Goalie Loretz ist geschlagen, aber Loretz hat noch ein Back-up, und das heisst Beka. Der Verteidiger wehrt Abrashis Schuss praktisch auf der Torlinie ab.

Es bleibt beim 0:1 an diesem Sonntagnachmittag, als im Letzigrund auf einmal so gar nichts mehr an den Hochsommer erinnert. Das 0:1 bedeutet: schon wieder verloren, zum dritten Mal, und deshalb nur Platz 9. Die erste negative Zwischenbilanz hat ihre Gründe.

Die Mängel erstaunen nicht

Zum Saisonstart gegen Servette verlieren die Grasshoppers, weil ihnen die Abgeklärtheit und die Automatismen des Gegners fehlen. In Winterthur verlieren sie, weil sie schlicht und ergreifend miserabel unterwegs sind, ohne Herz und Esprit. Und gegen Luzern besiegen sie sich gleich selbst, weil es ihnen im Abschluss und im Spielerischen deutlich an Qualität fehlt.

Im Übrigen ist es ein Luzern, das so gar nicht richtig weiss, wie ihm mit dem Sieg geschieht. Bezeichnend ist das, was Loretz zu Protokoll gibt: «Unsere erste Halbzeit ist nicht gut gewesen und die zweite nicht wirklich besser.»

Die Mängelliste der Zürcher soll nun keinen überraschen, sie sind mit einer runderneuerten Mannschaft unterwegs. Bruno Berner ist als Trainer neu, dreizehn Spieler sind neu, dafür vierzehn weg, viele von ihnen Teil des alten Stamms wie Moreira, Bolla, Loosli, Ribeiro, Kawabe oder Herc. Sie sind weg, weil der Club sparen und das Defizit deutlich senken muss. Und sparen bedeutet auch, dass es an Geld fehlt, um Spieler zu verpflichten, die nicht zuerst aufgepäppelt werden müssen, sondern GC gleich weiterhelfen.

Gegen Luzern weisen die vier Offensivspieler ein Durchschnittsalter von knapp 22 Jahren auf, Abrashis Partner im Mittelfeld ist 19, das Abwehrzentrum und der Goalie kommen auf einen Durchschnitt von 22. Und auf der Bank sitzt vornehmlich die Jugend. Sechs der acht Feldspieler, die Berner dafür gewählt hat, sind knapp älter als 20.

Erfahrung besitzen nur Dadashov und vor allem Schürpf. Die beiden kommen auch noch zum Einsatz, aber erst, als es viel zu spät ist und Luzern schon führt. Berner setzt vorher lieber auf das Prinzip der Jugend, die forschen soll. Hoxha, Kacuri und De Carvalho kriegen den Vorzug, und was sie bewegen, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: nichts.

Was Hoffnung machen kann

De Carvalho lässt auf der linken Angriffsseite Ottiger leichtfüssig stehen, er kann seitlich auf Loretz zurennen. Und was macht er? Er vergisst den Grundsatz, dass ein Ball nur ins Tor gehen kann, wenn er auch aufs Tor kommt, und setzt den Ball aus drei Metern ins Aussennetz. Die Szene ist bezeichnend für das, was Abrashi mit «fehlender Kaltblütigkeit, Cleverness und Erfahrung» gleichsetzt.

Berner, der sich so gern als «GC-Bueb» bezeichnet, wird gewusst haben, worauf er sich bei seinem Wechsel von Winterthur nach Niederhasli eingelassen hat und dass dieser Wechsel mit viel Arbeit verbunden ist. Vielleicht wird es besser, wenn nicht dauernd Spieler verletzt ausfallen. Vielleicht sind die beiden Australier Joshua Laws (noch verletzt) und Awer Mabil (noch keine Arbeitsbewilligung) Trouvaillen. Vielleicht begreift Theo Corbeanu eines Tages noch, dass Fussball nicht nur aus Zaubern besteht, sondern auch aus Verteidigen. Wer weiss.

Nächsten Samstag steht die Aufgabe bei Stade Lausanne-Ouchy an. Das kann Hoffnung machen. Der Aufsteiger liegt noch sieglos am Tabellenende.

Telegramm Grasshoppers - Luzern 0:1 (0:0) 5528 Zuschauer. – SR: Gianforte. – Tor: 84. Chader 0:1. GC: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter (64. Hoxha); Meyer, Abrashi; Corbeanu (85. Schürpf), Shabani (68. Kacuri), Momoh (85. Momoh); Fink (64. De Carvalho)

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

