Zweiter Besuch im Impfzentrum – «Ein bisschen Schmerzen im Arm? So what?» Kurt Tanner hat die zweite Impfdosis erhalten. Die beiden Spritzen und die Informationen der Oberärztin Cornelia Staehelin haben ihm die Angst genommen. Dölf Barben

Kurt Tanner erhält nach der Impfung sozusagen eine Privataudienz bei Oberärztin Cornelia Staehelin. Foto: Barbara Héritier

Fiebermessen. Hinübergehen zu den Impfkojen. Rucksack auf der Liege abstellen, Jacke ausziehen. Hinsetzen. Kurt Tanner kennt das Prozedere bereits. Er ist zum zweiten Mal im Impfzentrum an der Friedbühlstrasse in Bern.

Am Freitag, 8. Januar, hatte der 84-Jährige, der in Kirchlindach lebt, sich für die Impfungen gegen das Coronavirus angemeldet. Am 18. Januar erhielt er die erste Dosis. Bei beiden Terminen hatte er dem «Bund» erlaubt, dabei zu sein. Auch jetzt wieder, beim zweiten Impftermin am Montag.

Nervosität ist bei ihm diesmal keine auszumachen – im Gegensatz zum ersten Mal. Während Susanna Lutz, die medizinische Praxisassistentin, seinen linken Arm vorbereitet, ist er sogar zum Scherzen aufgelegt. Aber er nutzt die Gelegenheit ebenso, seinen Wissensdurst zu stillen. Ob man denn sicher sei, dass es ein echter Impfstoff sei, fragt er. Man habe ja schon das eine oder andere über Gaunereien gelesen. «Nein, nein, Herr Tanner», sagt Susanna Lutz, «das kommt gut. Sie dürfen Vertrauen haben.» Wenige Augenblicke später klebt sie ihm ein Pflästerchen auf die Einstichstelle. Aufstehen. Jacke anziehen. Rucksack von der Liege nehmen. Fertig.