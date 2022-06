Zukunft der Niederhornbahn AG – Ein Betriebsgebäude und ein Masterplan Zufriedenheit und Elan: Der Verwaltungsrat der Niederhornbahn AG blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück – und plant Neues. Anne-Marie Günter

Die Profile zeigen es: Rechts der Station Beatenberg, wo im Felsinnern ein altes Wasserreservoir liegt, wird das neue Betriebsgebäude der Niederhornbahn AG gebaut. Foto: Anne-Marie Günter

«Nach dem grossartigen Herbst wurden unsere Erwartungen für das Jahr 2021 weit übertroffen», sagte Raymond Lergier vor 96 Aktionärinnen und Aktionären, die 67 Prozent des Aktienkapitals vertraten. Lergier ist seit einem Jahr Verwaltungsratspräsident der Niederhornbahn AG. In seiner Eröffnungsrede an der Generalversammlung erwähnte er auch den Masterplan Niederhorn, der in Zusammenarbeit mit Partnern erarbeitet wird.