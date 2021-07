Zoom – Ein besonderes Verhältnis Was macht die Beziehung zwischen Schwestern aus? Fotografin Sabina Bobst, selbst mit zwei Schwestern aufgewachsen und Mutter zweier Töchter, geht der Frage in einer Bild-und-Text-Arbeit nach. Sabina Bobst

Tiphaine, 20, und Eliane, 24. Alle Fotos: Sabina Bobst

Eliane: Als Tiphaine in die Pubertät kam, dachte ich: So, jetzt müssen wir gut befreundet werden, ich will, dass wir gute Schwestern sind! Daraufhin haben wir angefangen, ein gemeinsames Tagebuch zu führen, abwechselnd, und gegenseitig gelesen, was die andere geschrieben hat. Das hat das Verständnis füreinander gefördert. Ich habe dann auch angefangen, im Tagebuch Bezug zu nehmen auf das, was Tiphaine geschrieben hat.

Tiphaine: Ja, jetzt wissen wir alles übereinander. Als wir beide noch bei unseren Eltern gewohnt haben, machten wir buchstäblich alles zusammen. Wir sind immer zusammen aufs WC, duschen, gemeinsam in den Garten gegangen - wir waren im Haus immer zu zweit unterwegs. Heute sehe ich zwar meine Freundinnen mehr als meine Schwester, aber die Beziehung zu ihr ist tiefer. man kann das Erlebte besser einordnen.

Eliane: Ich kenne sie halt einfach viel länger als ihre Freundinnen sie kennen. Und wir reden viel über gemeinsame Kindheitserinnerungen, das verbindet.

Ursi, 64, und Sandra, 50.

Ursi: Was bedeutet mir diese Schwesternschaft? Alles. Alles. Ich dachte früher immer: die Kleine, die Kleine, die Kleine, bis es so weit war, dass ich sie brauchte. Ja, es ist so, es bedeutet mir alles. Denn, was hätte ich gemacht, als mein Mann starb, ohne meine Schwester?

Sandra: Du warst ja immer einerseits meine grosse Schwester, aber irgendwie auch mein Mami, das Ersatzmami. Natürlich war’s auch so, dass ich immer als Erstes dich angerufen habe, wenn irgendwas war, wenn etwas Schlimmes los war. Auch heute rufe ich zuerst dich an. Dieses gemeinsam besorgt sein um unsere Mutter, das hat uns schon sehr zusammengeschweisst.

Ursi: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn du nicht anrufst, weiss ich, dass alles gut ist.

Sandra: Für mich war’s immer noch schwierig, weil du ja meine grosse Schwester bist, aber eben auch mein Ersatzmami. Aber als dann unsere Mutter gestorben ist, veränderte sich das. Du warst auch nicht das Ersatz-Grossmami für meine Kinder. Es ist nicht deine Rolle.

Ursi: Ja schon, aber du warst so winzig, als alles passiert ist. Und ich war ja auch so sauer, als mein Vater mir gesagt hat, dass Mutter wieder schwanger ist. Ich war damals 14 und fassungslos, schockiert. Ich bin rausgegangen und habe gewusst: Jetzt ist meine Kindheit vorbei. Ich habe das wortwörtlich so gedacht damals.

Sandra: Ich musste sehr lange darum kämpfen, nicht nur als kleine Schwester wahrgenommen zu werden. Erst als ich über 30 war, haben sich unsere Rollen verändert, als dein Mann gestorben ist.

Ursi: Das hat sich innert 24 Stunden verändert. Du bist am nächsten Morgen bei mir eingezogen und nicht mehr gegangen. Du hast ja damals auch ein total anderes Leben gelebt als ich. Ich hatte mein verliebt-verlobt-verheiratet Leben, mein Hausfrauendasein und das rosarote Wölkli Denken. In unseren gemeinsamen Ferien bin ich jeweils an deinen Lippen gehangen, denn das Leben, das du mir da geschildert hast – ich wusste gar nicht, dass es das gibt! Du hast mir eigentlich ein alternatives Leben aufgezeigt.

Hanna, 24, und Nina, 22.

Nina: Meine Schwester ist für mich das Wichtigste, was ich habe. Sie ist meine Vertrauensperson, an ihr kann ich mich orientieren. Ich weiss, dass sie immer für mich da ist. Sie ist die erste Kontaktperson, wenn etwas Gutes passiert, und auch, wenn etwas Schlechtes passiert.

Hanna: Ja voll. Ich merke auch, dass etwas fehlt, wenn sie in den Ferien ist, dann ist etwas Elementares nicht hier. Jede von uns macht zwar ihr eigenes Ding, aber wir sehen uns so oft, sind so viel zusammen, dass diese Beziehung die Basis für alles ist.

Nina: Freundinnen und Freunde trifft man, um etwas zu unternehmen, wir jedoch treffen uns häufig auch zum Nichtstun. Man hat nicht das Gefühl, man müsse gross interagieren mit der Schwester, sondern man weiss, man kann sich auch mal anschweigen. man muss sich nicht immer austauschen, weil der Austausch sowieso immer da ist.

Hanna: Man hat auch keine Angst, dass man sich auseinanderlebt, weil man weiss, dass sie immer da sein wird, das ist ja bei Freundinnen anders. Dieses Gefühl, dass es immer bleiben wird.

Hanna: Als wir beide im gleichen Gymi waren, hat sich unser Verhältnis verändert. Plötzlich habe ich gemerkt: Ich habe einen Menschen, der immer hier ist, den man eh hat, zusätzlich zu allen Freunden. Vorher haben wir auch sehr viel gestritten. Aber dort hatten wir auf einmal eine gemeinsame Realität, einen gemeinsamen Lebenskontext über die Familie hinaus.

Nina: Ja, auch durch die Reaktionen der anderen wurden wir plötzlich ein Team. Vorher war sie noch auf einer anderen Schule, und da kannte ich ihre Freunde gar nicht, ich hatte viel weniger Bezug zu diesem Teil ihres Lebens. Und am Gymi war man dann Teil der anderen, auch ohne Eltern, im anderen Leben.

Hanna: Es hat sich mega gewandelt, wir kennen nun eigentlich alle Leute der anderen, und gehen auch viel zusammen in den Ausgang.

Hanna: Wenn wir über unsere Zukunft reden, ist eigentlich klar: Wenn wir zum Beispiel nach Deutschland ziehen würden, wo unsere Mutter herkommt, dann würden wir zusammen gehen. Es ist klar, ich muss da sein, wo sie ist. Wir sind ja auch grad in einer Lebensphase in der sich mega viel verändert und auch sehr viel ungewiss ist. Unser Leben wird sich in den nächsten Jahren noch sehr verändern, wir wissen nicht, wo es uns hin verschlägt, aber es gibt uns sehr viel Halt zu wissen, wir haben einander. Es tönt vielleicht cheesy, aber es ist eine Sicherheit

Doris, 63, und Daniela, 57.

Daniela: Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten! Als erwachsene Personen hat sich unsere Beziehung sehr verändert. Nähe/Distanz hat sich gewandelt, es hat Zeiten gegeben, da waren wir sehr, sehr nahe, also in der Zeit, als Doris’ Kind klein war, hatten wir sehr viel Kontakt, und auch schon, als er unterwegs war…

Doris: Oh ja, ich war alleinerziehend, von Anfang an, und Daniela hat mich sehr unterstützt. Ich wusste, ich kann mich verlassen auf meine Geschwister. Das war ganz wichtig in dieser Zeit.

Daniela: Es gibt eine lustige Episode von damals; Ich war gerade frisch in den Gemeinderat gewählt worden, und wir waren auf einem Ausflug mit dem Rat. Ich wusste, die Geburt kann jederzeit losgehen bei Doris, ich war supernervös. Da sagte Stadtrat Bobby Neukomm zu mir: «Daniela, ich habe noch selten einen engagierteren Vater gesehen als dich!»

Doris: Ja, sie war voll dabei, auch bei der Geburt. Und auch nachher, ich habe wirklich die Unterstützung gebraucht, um mich alleine zurecht zu finden.

Daniela: Seit die Kinder grösser sind, hat sich das Verhältnis wieder verändert, es hat mehr Luft zwischen uns. Wir haben eine total unterschiedliche Herkunft. Wir sind zwar leibliche Geschwister, aber ich hatte noch zusätzlich eine Pflegefamilie. weil ich viel jünger war. Unsere Eltern hatten einen Laden, darum ging das mit der Betreuung nicht auf. Vorher waren die Grosseltern noch da…

Doris: …Ja, ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, betreut von den Grosseltern, Daniela war dann bei Pflegeeltern. Das war natürlich ganz anders.

Daniela: Ich kannte natürlich meine Geschwister, aber wir hatten wirklich ganz andere Leben in der Kindheit. Und wir haben heute noch eine sehr unterschiedliche Art zu leben.

In schwierigen Momenten aber ist klar: Wir stehen nebeneinander, egal, wie viel Chritz wir haben, denn ja – das haben wir auch!

Christine, 65, und Gabi, 62.

Christine: Unsere Mutter war nach der Geburt von Gabi sehr glücklich, dass es nun unter ihren Kindern zwei Mädchen gab. Sie selber hatte keine Schwester und wünschte sich für uns, dass wir nun durch die Schwester für immer jemanden hätten..

Gabi: Aber in der Kindheit hatten wir es nicht einfach.

Christine: Als Kinder stritten wir uns oft. Du hast mir mit dem Spielzeug Holzhämmerchen auf den Kopf geschlagen, ich habe dich dafür gewürgt. …Ausgelöst wurde das sicher auch durch den frühen Tod unseres ältesten Bruders; alles war sehr emotional, es gab eine Schockdynamik.

Gabi: Christine und ich teilten uns das Zimmer, und sie hatte Asthma. In der Nacht kam jeweils unsere Mutter herein, sehr besorgt um das pfeifende Kind, und hat nach ihr geschaut. Sie bekam immer viel Aufmerksamkeit. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe mir damals überlegt, ob ich nicht auch einfach eine Krankheit haben könnte, damit die Eltern auch zu mir schauen würden. Das war sicher ein wichtiger Faktor, wieso wir damals so heftig stritten. Es wurde dann besser, als du ins Lehrerseminar gegangen bist, als wir älter wurden.

Christine: Ja, mit der räumlichen Distanz hat sich die Dynamik verändert. Und als du dann nach Rom gezogen bist und Mutter wurdest, ist wirklich etwas Neues entstanden. Ich bin Patentante geworden, und so waren wir auf eine neue Art verbunden. Das hat mich sehr gefreut, ich empfand es als Grosszügigkeit.

Gabi: Dann haben wir auch angefangen, zusammen Ferien zu machen, grössere Reisen! Unsere Beziehung hat sich in eine schöne Richtung entwickelt. Natürlich hatten wir immer noch unterschiedliche Meinungen, aber es wurde viel entspannter.

Christine: Wir sind ja sehr unterschiedliche Wesen. Ich war eher in den Büchern, Gabi war mehr bei den Menschen. Mit der Zeit gab es da auch eine Verschiebung, weil es mich später interessierte, was sie so in der Welt erlebt, und umgekehrt. Es gibt jetzt diesen Austausch in unserer Verschiedenheit. Wir finden nicht mehr: «Die andere ist blöd, sie ist nicht wie ich, sondern spannend, sie ist nicht wie ich!»

Die Jurt-Schwestern: Laura,42, Rebekka, 33, Moira, 44, Verena, 35, Fränzi, 45, Anna, 40.

- Ich weiss noch, als ich mich das erste Mal alleine auf den Schulweg machen musste – es wurden ja immer weniger – und am Schluss war auch Verena nicht mehr dabei. Das war für mich schon sehr komisch. Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl vom Alleine-Sein, sondern eher, dass ein Teil von mir fehlt.

- Wir sind dort aufgewachsen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Keine Nachbarn. Daher hatten wir nur einander.

- Durch diese Frühsozialisierung waren wir als Kinder sehr sehr eng.

- Es ist manchmal schon schwierig, wenn man so als Kollektiv wahrgenommen wird. Man wird nicht als Einzelperson wahrgenommen, nur als Teil eines Ganzen.

– Dieser Teppich der gemeinsamen Vergangenheit hält uns zusammen.

- Wenn Leute sagen: «Ah, du bist eine von den Jurts», dann merke ich, dass das eine Geschichte ist, die ich gerne mit mir trage, obwohl ich sie vielleicht nicht aktiv lebe.

- Man weiss: Wenn alles zusammenbrechen würde, dann hätten wir immer noch uns, eine Gemeinschaft, in der man auch nicht so viel erklären muss.

- Gemeinsame Erlebnisse, die für unsere Schwesternschaft stehen? Tanzen! Feiern! Zusammen essen! Abwaschen!

Bice, 56, und Sibylle, 58.

Bice: Nebst dem, dass Sibylle mich von allen Leuten schon am längsten kennt, ist sie eigentlich auch meine engste Freundin. Sie weiss mehr oder weniger alles von mir. Viele Dinge kann ich nur ihr erzählen, bei ihr weiss ich, sie versteht mich. Das ist ein Geschenk und ist mir extrem wichtig.

Sibylle: Ja, ich würde genau das Gleiche sagen, sie ist und war mit Abstand der nächste Mensch, egal wer da sonst noch so im Leben herumgeschwirrt ist und uns durcheinandergebracht hat. Mit Bice habe ich die konstanteste Beziehung, und da kann kommen, was will, das wird sich nie ändern. Das Vertrauen in diese Beziehung ist sehr gross und gibt einem einen extremen Boden.

Bice: Als Kinder hatten wir tatsächlich nicht so viel miteinander zu tun.

Sibylle: Ja klar, dass da noch jemand kam - geht’s eigentlich noch?

Bice: Geändert hat es, als ich auch in die Pubertät kam und im gleichen Jugendhaus verkehrte wie Sibylle.

Sibylle: Ich wusste ja auch, was in ihr vorging und hab mich eingesetzt dafür, dass sie jetzt auch ausgehen konnte und so. Und dann hatten wir schon ziemlich schnell die erste gemeinsame Wohnung.

Bice: Ja, wir sind auch zusammen ausgezogen! Das hatte einen Grund, wir mussten aus der Familienwohnung ausziehen, als wir um die Zwanzig waren. Unsere Mutter wollte wissen, wie gross die nächste Wohnung sein musste.

Sibylle: Als wir kleiner waren, empfand ich unseren Altersunterschied als riesig, aber dann waren wir plötzlich ungefähr gleich alt. Und sind es immer noch, auch wenn ich immer irgendwie die grosse Schwester bleiben werde. Aber dann auch wieder nicht, unsere Beziehung funktioniert nicht nach diesem Prinzip.

Sibylle: Verbindend ist sicher auch, dass wir beide Musik machen -– Musik war in unserer Familie immer sehr wichtig, Unsere ganze Kindheit haben wir immer gesungen, mit unserer Mutter, 3-stimmig im Auto.

Sibylle: Heute werden wir immer wieder verwechselt…

Bice: …die Leute wissen, es ist eine Aeberli, aber welche?

Sibylle: Sie können uns nicht unterscheiden. das ist manchmal etwas mühsam.

Bice: Ja, das ist es manchmal, aber es bleibt ja in der Familie…

Nirusha, 24, Thisanthi, 27, und Senthuree, 26.

Senthuree: Ich finde es etwas Schönes, Schwestern zu haben. Man ist einfach nicht allein. Wir haben eine enge Verbindung zueinander, weil wir fast keinen Altersunterschied haben. Wir unternehmen sehr viel zusammen. Wandern, Ausgang, Reisen… Und wir lachen sehr viel zusammen!

Thisanthi: Wir treten auch gegen Aussen als Einheit auf.

Nirusha: Ich glaube, es liegt auch an unserer Kultur, dass wir so zusammenhalten. Und natürlich am kleinen Altersunterschied. Wir haben alle drei die gleichen Interessen. Und unsere Eltern haben uns mit dem Grundsatz erzogen, dass dieser Zusammenhalt wichtig ist. Unsere Mutter hat auch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie. Sie geht jedes Jahr nach Sri Lanka und hat es uns somit vorgelebt. Sie sagt auch immer: Ihr müsst zusammenhalten! Wenn ich mal nicht mehr da bin, müsst ihr einander schauen!Wir haben bis vor zwei Jahren das Zimmer geteilt. Ich glaube, das ist ein weiterer Grund, warum unser Verhältnis so eng ist. Wir haben uns immer vor dem Schlafen alles erzählt, sind auf dem Bett gesessen und haben alles geteilt.

Thisanthi: Das machen wir aber immer noch! Eigentlich hat sich nichts verändert. Ich bin zwar jetzt ausgezogen, gehe aber einmal in der Woche heim, und es ist eigentlich immer jemand hier bei mir, jeden Tag. Alle kommen spontan vorbei.

Nirusha: Ich habe halt auch keine beste Kollegin, der ich alles erzähle. Meine Vertrauten sind meine Schwestern und meine Cousine.

Senthuree: Wenn wir zusammen in den Ausgang gehen, sind die Leute schon etwas erstaunt. Sie fragen dann: Was, ihr seid alle Geschwister? Sie können es fast nicht glauben und finden es nicht normal, dass man mit Geschwistern in den Ausgang geht.

Thisanthi: Neulich hat mich Nirusha angerufen und gefragt: Wie geht’s dir? Daraufhin konnten wir minutenlang nicht mehr aufhören zu lachen. Warum? Diese Frage gibt’s bei uns einfach nicht, wir hören uns ja immerzu. Wir wissen daher auch immer, wie’s den anderen geht. Wir haben einen Gruppenchat, da schreiben wir alles rein. Darum ist die Frage «Wie geht’s dir?» sehr lustig.

Sara, 37, und Verena, 37.

Verena: Unsere Kindheit war speziell, weil unsere Eltern uns nicht zusammen in die Schule geschickt haben. Als Kinder waren wir gar nicht so eng, so dicke, aber jetzt sind wir viel enger. Auch, weil ich ja jetzt Tante bin. Wir haben schon viel mehr miteinander zu tun als früher, oder?

Sara: Als Kinder sind wir uns so richtig auf den Sack gegangen. Wir wollten weg von der anderen, individuell sein, mal was alleine machen, wir haben auch viel gestritten. Jetzt, in unserem Alter, hat man so viel zu tun, mit dem Job, mit dem Kind, da baut sich so eine natürliche Distanz auf, die man dann mit konkreten Treffen wieder kompensieren möchte. Man möchte sich freiwillig und gern treffen, weil Zeit viel kostbarer ist. Wenn wir uns sehen, machen wir das sehr bewusst, weil wir das wollen und nicht, weil wir’s müssen. Ich schätze es sehr, eine Schwester zu haben, dieses Gefühl von: komme, was wolle, eine fixe Komponente in meinem Leben, die nicht weggeht, genauso wie mein Sohn jetzt bedingungslos zu mir gehört. Viele haben das Gefühl, dass es reicht, Schwester zu sein, damit man als Schwestern eine innige Verbindung ist. Aber de facto können das ja auch sich komplett fremde Menschen werden, später im Leben. Es gibt ja Geschwister, die haben null Bindung zueinander. Ich glaube, das aktiv aufzubauen, ist schon sinnvoll. Denn irgendwann im Leben passieren vielleicht Dinge, die man besser zusammen verarbeitet.

Verena: Ja, jetzt im Lockdown sind wir zum Beispiel mal nachts durch die Stadt gefahren, das war doch ganz schön, oder? Da haben wir mal wieder sehr offen geredet.

Sara: Ja, das war wichtig, denn so viel quality time verbringt man ja doch nicht miteinander. Wir kennen halt die Trigger–Punkte der anderen sehr gut, und oft drückt man dann den Knopf zu fest, und dann ist der Abend auch schon gelaufen. Und an diesem Abend hatten wir viel Zeit und haben ein paar dieser Punkte umschifft.

Verena: Es gibt halt keinen anderen Menschen, der mich so schnell aufregen kann wie die Sarah, ich möchte, wenn ich ihr was erzähle, Bestätigung erhalten, aber meistens gibts dann gute Ratschläge, und da muss ich mich immer erst sehr aufregen, bevor ich das annehmen kann. Bei Freunden ist das anders.

Sara: Ich glaube halt, dass man vor der Schwester einfach keine Maske auf hat, weil man ihr vertraut. Da kann man toben und wüten und kratzen und so richtig alle Seiten auslegen da sind alle Zügel los. Man muss nicht versuchen, das Gesicht zu wahren wie bei Freunden.

Verena: spannend, so habe ich das noch nie gesehen

Eva, 43, Simone, 47, und Sabina, 51.

Eva: Ihr Schwestern seid extrem wichtig für mich. Das Wissen, dass ihr immer da seid – auch in schlechten Zeiten.

Simone: Ja, für mich auch. Diese Zugehörigkeit. Es gibt in dieser Schwesternbeziehung keine Hemmungen, Kontakt aufzunehmen, wenn etwas ist. Seit unsere Mutter nicht mehr da ist, ist es noch wichtiger geworden, dass wir einander haben. Ihr seid meine Referenz, ich erhalte gute Antworten auf Fragen, werde bestärkt oder auch herausgefordert, das ist mir sehr wichtig.

Sabina: Ja, der Tod unserer Mutter hat auch das Bewusstsein vertieft, dass diese Beziehung, die mit euch Schwestern, die einzige ist, die man wirklich das ganze Leben lang hat. Sie ist die lebenslange Konstante. Das fasziniert mich total. Das ist ein Geschenk.

Eva: Die Rolle, die man in der Familie hat, finde ich spannend. Ich bin die Jüngste, und du, Sabina, warst immer mein grosses Vorbild, aber du warst auch die, an die man nie richtig herankam Und bei dir, Simone, wars so, dass ich als Kind gerne mit dir zusammengesessen wäre, aber du wolltest das nicht!

Simone: Also als Kind! Ich finde aber, dass sich diese Konstellationen sehr verändert haben, seit wir erwachsen sind. Die Beziehungen haben sich neu formiert.

Sabina: Für mich haben sich diese Beziehungen eigentlich erst im Erwachsenenalter formiert. Als Kind habe ich euch – weil ihr soviel jünger seid – gar nicht richtig wahrgenommen, und auch nicht verstanden, wer ihr seid. Erst, als ich dann aus dem Ausland zurückkam, merkte ich: Aha, die sind ja jetzt auch gross, die sind ja interessante Gegenüber! Erst dann habe ich euch schätzen gelernt.

Zum Projekt: Infos einblenden «Die Schwesternbeziehung ist häufig die längste Verbindung in einem Leben. Dieser Superlativ fasziniert mich – auch, weil ich selbst Schwestern habe und Töchter, deren Verhältnis ich genau beobachte. Mich interessiert, wie man eine lebenslange Beziehung lebt. Ist das ein Stress? Eine Bereicherung? Ein Riesenglück? Ich begab mich auf eine fotografische Forschungsreise und liess mich leiten von Hinweisen aus meinem Bekanntenkreis. Erwachsene Schwestern, die einen speziellen Zusammenhalt haben, erregen Aufsehen, Freude, wecken manchmal auch Neid. Die zehn fotografierten Schwesternpaare, welche ich in dieser Arbeit vorstelle, machen in Wort und Bild deutlich, wie unterschiedlich diese Beziehung gelebt werden kann. Gemeinsam ist ihnen allen eine grosse Nähe. Einige Frauen telefonieren täglich miteinander, sind sich die nächsten Vertrauten, verbringen selbst ihre Ferien regelmässig zusammen. Andere haben sich erst nach Schicksalsschlägen wieder gefunden oder bei der Geburt der eigenen Kinder. Tiphaine und Eliane habe ich zuerst fotografiert. Die beiden waren sehr offen im Gespräch – und das Licht in ihrer Stube war wunderbar zum Fotografieren. Nach diesem Besuch wusste ich: Das wird spannend! Natürlich sind auch meine Schwestern und ich Teil des Projektes, schliesslich gäbe es diese Arbeit ohne sie nicht.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.