Berufs-WM in Salzburg – Ein Berner ist Weltmeister im Mauern Ben Zaugg schreibt mit seinem Sieg bei den WorldSkills Berufsgeschichte: Seit 25 Jahren gab es keinen Schweizer Maurer-Weltmeister mehr.

Ben Zaugg aus Zollbrück gewann in Salzburg an den WorldSkills die Goldmedaille im Mauern. Foto: zvg

Ben Zaugg aus Zollbrück bewies an den WorldSkills in Salzburg handwerkliches Geschick, Schnelligkeit und ausgezeichnetes räumliches Denken: In einem Feld von 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewann der 22-jährige Emmentaler den Maurer-Wettkampf, ebenfalls auf dem ersten Platz landeten der Deutsche Pierre Holze und der Chinese Yuanzhou Wu, wie der Kantonal-Bernische Baumeisterverband am Dienstag mitteilte.

Der neue Weltmeister Zaugg absolvierte bei der Hans Schmid AG in Rüderswil seine Lehre und arbeitet auch weiterhin dort. Sein Ziel ist es, in Zukunft als Polier oder Bauführer arbeiten zu können.



Der letzte Schweizer Maurer-Weltmeister Ruedi Signer, der den Titel 1997 errungen hatte, begleitete Zaugg als Chefexperte gemeinsam mit Trainer Hansueli Balmer vom Kantonal-Bernischer Baumeisterverband.

Nun gibt es für den frisch gekürten Weltmeister Pause vom Mauern: Im Winter wird Zaugg in Saas-Fee mit dem PistenBully für befahrbare Pisten sorgen, ehe er im Frühling in seinen Betrieb zurückkehren wird.

PD/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.