Bergunfall im Berner Oberland – Ein Bergsteiger ist am Schreckhorn tödlich verunglückt Am Samstagmorgen zu einer Hochtour aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt: Der am Schreckhorn verunglückte Alpinist war alleine unterwegs. pd/db

Das Schreckhorn befindet sich südöstlich von Grindelwald. swisstopo

Am Schreckhorn ist am Samstag ein Bergsteiger verunfallt. Nachdem er von einer Hochtour nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suche eingeleitet. Der Verunfallte konnte schliesslich unterhalb des Schreckhorngipfels lokalisiert, jedoch nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Der Mann war am Samstagabend um 21.10 Uhr als vermisst gemeldet worden. Es war ein Bergsteiger, der gleichentags allein zu einer Hochtour aufgebrochen war. An der umgehend ausgelösten Suche beteiligten sich Mitarbeitende der Rettungsflugwacht, der Alpinen Rettung Schweiz sowie der Kantonspolizei Bern.

Der Bergsteiger konnte schliesslich am frühen Sonntagmorgen etwa 700 Meter unterhalb des Schreckhorngipfels, auf einer Höhe von rund 3'340 Metern lokalisiert werden. Bei der Bergung konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht jedoch gemäss Mitteilung noch aus. Es handelt sich indes mit grosser Wahrscheinlichkeit um den als vermisst gemeldeten Mann. Zu den Umständen des Unfalls sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern im Gang.

