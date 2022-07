Konflikt Russland – USA – Ein Basketballstar als Putins Geisel Der US-Basketballspielerin Brittney Griner drohen in Russland bis zu zehn Jahre Haft. Doch geht es wirklich nur um ein bisschen Haschischöl? Wohl kaum, immerhin hat sich nun US-Präsident Joe Biden eingeschaltet. Jürgen Schmieder

Eine der besten Basketballspielerinnen der Welt: Die US-Amerikanerin Brittney Griner. keystone-sda.ch

Brittney Griner, die afroamerikanische Profi-Basketballspielerin, erregte weit über die USA hinaus schon Aufsehen, als sie 2020 im Zuge der «Black Lives Matter»-Proteste gegen Rassismus beim Abspielen der Nationalhymne das Spielfeld verliess. Sie sagte, dass die Hymne vor Partien gar nicht gespielt werden sollte.

Griner äussert sich als Profisportlerin auch zu gesellschaftlichen Themen, und sie konsumiert Marihuana. Deshalb sitzt sie in Russland in Untersuchungshaft; Beamte hatten am Flughafen von Moskau eine Kartusche mit Haschischöl in ihrem Gepäck entdeckt. Bei einer Verurteilung drohen ihr zehn Jahre Haft.

Einige sehen sie als Person zweiter Klasse.

Zusammengefasst ist Griner ein Symbol dafür, was dem republikanischen Teil der USA als gefährlich, verhasst, zumindest suspekt gilt – einige sehen sie wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts gar als Person zweiter Klasse. Denen ist sie ein Beispiel für linke Wokeness: Sie sitzt im russischen Gefängnis wegen eines Delikts, das in der Mehrheit der US-Bundesstaaten gar nicht bestraft wird; auf Bundesebene aber gilt Marihuana noch immer als Droge, in einer Kategorie mit Heroin.

Das Schuldgeständnis von Griner, verbunden mit der öffentlichen Entschuldigung, ist der Versuch, die Wogen ein wenig zu glätten – denn Griner ist nicht irgendwer. Sie ist eine der besten Basketball-Akteurinnen der Geschichte. Sie ist das jüngste von vier Kindern des ehemaligen Polizisten und Vietnam-Veteranen Raymond Griner, der sie nach dem Coming-out als Lesbierin 2013 rauswarf.

Sie kam vor 31 Jahren in Houston zur Welt; Bekanntheit erlangte sie mit 16, als ein Video mit ihren Korbwürfen millionenfach angesehen wurde.

Danach: US-Uni-Titel mit der Baylor University 2012, zwei Jahre später Meisterschaft in der US-Profiliga WNBA. Zwei WM-Titel (2014, 2018), zwei olympische Goldmedaillen – und drei Titel in Russland mit UMMC Jekaterinburg. Sie spielt seit acht Jahren in der WNBA-Sommerpause dort, weil Frauen im US-Basketball noch immer nur einen Bruchteil des Einkommens der Männer erhalten. Zahlreiche Prominente fordern die US-Regierung auf, gefälligst etwas zu unternehmen in diesem Fall.

Zwischen den Fronten

Das wiederum löste Aufregung in Russland aus; Vize-Aussenminister Sergei Rjabkow merkte an, dass es ein jahrzehntelang erprobtes Prozedere für solche Fälle gebe. Also: Austausch von Gefangenen, wie zuletzt im April. Das aber löst Widerstand bei den bereits erwähnten konservativen Amerikanern aus: Wladimir Putin, so der offene Vorwurf, reibe sich doch die Hände, wenn er beim Tausch für einen wirklichen Verbrecher eine Person freilassen würde, die solche Sachen über die US-Hymne sage!

Am 7. Juli wird die Amerikanerin in Moskau zu einem Gerichtstermin geführt. keystone-sda.ch

Präsident Joe Biden hat mittlerweile auf den Hilferuf von Griner (»Ich habe grosse Angst, dass ich für immer hierbleiben muss») reagiert mit einem Brief, über den Griners Ehefrau Cherelle sagt, dass sie und Brittney sich «sehr darüber gefreut» hätten. Der Präsident hat kapiert, dass es in diesem Fall nicht um die Hautfarbe geht, um sexuelle Orientierung, Protest gegen Rassismus beim Abspielen der Hymne – und auch nicht um Marihuana. Sondern um eine Person, die Hilfe braucht, weil sie zum ungünstigsten Zeitpunkt zwischen politische Fronten geraten ist.

