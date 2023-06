«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Ein bald 50-Jähriger im Sägemehl und eine Warnung für Stucki «Ich komme wieder», verspricht Senior Stefan Burkhalter nach seiner Aufgabe in Lyss. Hingegen sollte sich der zurückgetretene Schwingerkönig ein Comeback gut überlegen. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Sechs eidgenössische Kränze gewann Christian Oesch (rechts). Als er mit 39 nochmals ein Comeback wagte, ging er jedoch in Aarau leer aus. Foto: Andreas Blatter

Edelhelfer Gnägi auf dem Weg zurück

Über mangelnde Arbeit konnte sich Florian Gnägi am Sonntag nicht beklagen. Als Helfer war er am Seeländischen in Lyss an allen Ecken gefragt. Und wenn es einmal einen kurzen Moment der Ruhe gab, widmete er sich Frau Bettina und Söhnchen Mauro.

Der 34-jährige Aarberger muss sich noch etwas gedulden, nachdem er sich im letzten Jahr Kreuz- und Innenband riss sowie den Meniskus verletzte. Aber: Gnägi befindet sich auf dem Weg zurück ins Sägemehl. Letzte Woche griff er im Training unter anderem mit Christian Stucki zusammen. Offen ist, ob es diese Saison noch für einen Wettkampf reicht. Die Seeländer könnten ihn gebrauchen, nach dem Rücktritt Stuckis ist der 12-fache Kranzfestsieger ihr Aushängeschild.

Aeschbachers intensives Wochenende

Sieg und Platz 2: Matthias Aeschbacher blickt auf zwei zufriedenstellende Wettkämpfe zurück. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Zeit ist reif für den ersten Saisonsieg von Matthias Aeschbacher. Wobei: Ein kleines Fest für sich entschieden hat der Emmentaler bereits letzten Freitag – eines ohne Kranzabgabe. Der «Abe-Schwinget» am Gotthelfmärit in Sumiswald war für das Mitglied des organisierenden Schwingclubs ein Fixpunkt im Kalender. Und wie es sich gehört, gewann der 31-Jährige alle sechs Gänge mit der Maximalnote. Mit Konrad Steffen bodigte er gar einen Eidgenossen.

Es war ein guter, lockerer Aufgalopp ins Wochenende: Am Sonntag wurde Aeschbacher auf dem Stoos Zweiter und rettete damit die Berner Ehre.

Der Oldie muss aufgeben

Auf Abschiedstour: Stefan Burkhalter muss als Gast am Seeländischen verletzt aufgeben. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Er ist 49 und steigt noch immer in die Zwilchhosen. Stefan Burkhalter ist der Evergreen im Sägemehl, doch langsam aber sicher spürt auch der Thurgauer sein Alter. Als Gast am Seeländischen in Lyss musste er nach fünf Gängen angeschlagen aufgeben, die Arthrose an zwei Fingern machte sich bemerkbar. Immerhin war er bei Stuckis Derniere mittendrin statt nur dabei – im ersten Gang wurde er vom Seeländer auf den Rücken gelegt.

Am Montag meldete der 112-fache Kranzgewinner: «Halb so schlimm, ich komme wieder.» Burkhalter will heuer noch einige Feste bestreiten, es wird definitiv seine letzte Saison sein. Unlängst bewies er am Glarner-Bündner-Kantonalschwingfest mit Rang 4, dass er noch immer eine passable Rolle spielen kann. Der Oldie, der schon zu Zeiten eines Eugen Hasler, Adrian Käser und Silvio Rüfenacht geschwungen hat.

Die Krux mit dem Comeback

Die Schinderei beim Athletiktrainer und die vielen Sonntage weg von der Familie, darauf könne er mit 38 gut verzichten – sagt Christian Stucki zumindest heute. Es gibt aber den einen oder anderen Spitzenschwinger, den es nach dem Rücktritt doch wieder in den Fingern juckte.

Der hochkarätigste «Comebacker» war der zweifache Schwingerkönig Willy Lardon. 1961 und 18 Jahre nach seinem letzten Königstitel wollte es der Bernjurassier mit 45 nochmals wissen. Immer noch sehr athletisch, klassierte er sich am Bernisch-Kantonalen im Rang 5b und qualifizierte sich somit für das Eidgenössische in Zug. Dort gab er nach zwei verlorenen Gängen auf.

Ohne Happy-Ends verliefen auch die Comebacks von Christian Oesch und Hans Hämmerli. 2007 und drei Jahre nach seinem Rücktritt trat der Berner Oesch wieder in den Ring, wegen eines Gestellten im letzten Gang verpasste er am Eidgenössischen in Aarau mit 39 den siebten Kranz knapp. Weitaus klarer war das Verdikt beim Nordostschweizer Hämmerli, 1991 Co-Sieger beim Bundesfeier-Schwinget in Flüelen. Mit 41 strebte er 1995 in Chur nach der Rückkehr seinen siebten eidgenössischen Kranz an, schied dann aber bereits nach vier Gängen aus.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.