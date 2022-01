9. Tigers-Niederlage in Folge – Ein Ausländer fliegt ab – und die SCL Tigers verlieren weiter Die Langnauer zeigen gegen Rapperswil-Jona wie schon am Vortag eine kämpferisch tadellose Leistung. Und trotzdem unterliegen sie den St. Gallern 1:3. Marco Oppliger

Kämpferisch tadellos, aber unglücklich: Die SCL Tigers (links Bastian Guggenheim) verlieren gegen Rapperswil-Jona erneut. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der Tag beginnt im Emmental mit heller Aufregung. Alexandre Grenier eilts, eben hat der Kanadier einen Anruf aus der Heimat von seiner hochschwangeren Freundin erhalten. Also bittet er die SCL Tigers darum, zu ihr nach Montréal fliegen zu können, und diese kommen seinem Wunsch umgehend nach. «Er soll sich nun um seine Familie kümmern, das ist selbstverständlich», betont Sportchef Marc Eichmann. Als die SCL Tigers am Abend zum zweiten Duell mit Rapperswil-Jona innert 24 Stunden antreten, ist Grenier bereits stolzer Papa eines Buben. Wann er zurückkehrt, ist noch offen.

Und so ist Harri Pesonen der einzige Ausländer im Langnauer Ensemble. Überhaupt stellt sich die Mannschaft bei zwölf Abwesenden quasi alleine auf. Aber sie kämpft wenigstens wieder. Nur zahlt sich das noch nicht aus: Beim 1:3 handelt es sich um die neunte Niederlage in Folge.

Die 3 Infos einblenden Benjamin Neukom Ein Sniper war er nie. Vier Jahre lang spielte der Flügel für die SCL Tigers, letzte Saison brachte er es wenigstens auf 4 Tore. Nun ist Neukom zurück in seiner Heimat – und wartet immer noch auf den ersten Torerfolg. Anthony Huguenin Am Samstag in Genf hatte es der Langnau-Verteidiger wieder einmal versucht. Die beiden Spiele gegen die Lakers aber verpasste er. Noch immer kämpft Huguenin mit den Folgen einer Covid-Erkrankung. Harri Pesonen Über 20 Minuten Eiszeit, Einsätze in Unter- und Überzahl. Kurz: Der Finne ist Dreh- und Angelpunkt im Langnauer Spiel, er scheint mit drei Lungenflügeln unterwegs zu sein.

Das gefährliche Fahrwasser

Angesichts der seit Wochen anhaltenden sportlichen Misere erstaunt es nicht, hält sich die Freude auf Eishockey im Emmental derzeit in argen Grenzen. Im ersten Heimspiel in diesem Jahr erscheinen gerade einmal 4251 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ilfishalle. Wer halbwegs Realist ist, kann durchaus behaupten: Die Saison ist für die SCL Tigers bereits gelaufen.

Und trotzdem haben die Verantwortlichen am Sonntag reagiert und Trainer Jason O’Leary entlassen. «Es geht nicht darum, diese Saison zu retten. Aber wenn wir in diesem Fahrwasser bleiben, besteht die Gefahr, dass sich das für die Zukunft auswirkt», sagt Eichmann. Und in dieser wird es bekanntlich wieder einen Absteiger geben.

Nun, im zweiten Spiel unter Yves Sarault wirkt Langnau aufsässiger und aggressiver als in den Wochen zuvor, vor allem aber agiert es defensiv solide. Eigentlich müssten die SCL Tigers nach 20 Minuten führen: Pesonen, Tim Grossniklaus und Patrick Petrini vergeben aus bester Position. Aber es ist Rapperswil-Jona, welches das Skore eröffnet – bezeichnenderweise im Powerplay. Ganze 14 Strafminuten kassieren die Langnauer, das Schiedsrichter-Duo Lemelin/Ruprecht pfeift etwas gar kleinlich – übersieht allerdings einen klaren Check gegen den Kopf von Bastian Guggenheim.

Es spricht für die Gastgeber, behalten sie trotzdem kühlen Kopf und bleiben dadurch am Favoriten dran. Der Ausgleich von Keijo Weibel zur Spielhälfte ist hochverdient. Aber wie schon am Vorabend in Rapperswil wird Langnau für die aufopfernde Leistung nicht belohnt: Nach 57 Minuten trifft Dominic Lammer zum 2:1, später sorgt Emil Djuse mittels Empty-Netter für den Endstand.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – Rapperswil-Jona 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 4251 Zuschauer Tore: 25. Lammer (Profico, Cervenka/PP) 0:1. 32. Weibel (Sturny) 1:1. 58. Lammer (Profico/PP) 1:2. 60. (59:32) Djuse (Empty-Netter) 1:3. Strafen: SCL Tigers 7-mal 2 Minuten. Rapperswil-Jona 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Melnalksnis, Salzgeber, Saarela, Stettler, Zryd, Zaetta, Schweri (alle verletzt), sowie ohne Huguenin, Mayer, Olofsson (alle krank), Grenier (familiäre Gründe) und Blaser (gesperrt). 58:00 Time-Out SCL Tigers. SCL Tigers von 58:00 bis 59:32 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.

