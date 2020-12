Donald Trump wieder auf der Bühne – Ein Auftritt, der die Republikaner verwirrt Der Präsident müsste vor der wichtigen Senatsstichwahl in Georgia für Geschlossenheit werben. Stattdessen

greift er seine Parteikollegen an. Zudem kursieren Verschwörungstheorien. Christian Zaschke aus New York

Donald Trump und seine Frau Melania bei einem Wahlkampfauftritt in Valdosta, Georgia. Foto: Reuters

Man könnte es den republikanischen Wählern in Georgia nicht verdenken, wenn sie etwas verwirrt wären. Am Samstag war US-Präsident Donald Trump zu Besuch in dem Bundesstaat. Sein Auftrag war, die beiden republikanischen Senatoren zu unterstützen, die sich am 5. Januar in einer Stichwahl ihren demokratischen Herausforderern stellen müssen.

Diese Wahl ist von immenser Bedeutung, weil sie darüber entscheidet, wer künftig über die Kontrolle im Senat verfügt. Doch Trump sprach in erster Linie über sich selbst und darüber, dass er in Wahrheit der Sieger der Präsidentschaftswahlen sei. Die beiden Senatoren? Spielten allenfalls Nebenrollen der kleineren Art.

Zudem ziehen derzeit zwei Anwälte durch den Staat, die in Trumps Namen auftreten. Sidney Powell und Lin Wood verbreiten Verschwörungstheorien und fordern die Bürger dazu auf, die Senatswahl zu boykottieren, wenn die Stimmabgabe nicht absolut sicher sei. Dass sie das eben nicht sei, insinuieren sie dabei fortwährend.

Gut möglich, dass sie den Republikanern damit einen Bärendienst erweisen. Die Demokraten schauen jedenfalls mit einigem Amüsement auf das Spektakel, das in Georgia geboten wird.

Attacken gegen Georgias Gouverneur

Von den 100 Sitzen im Senat besetzen die Republikaner derzeit 50. Sollten die Demokraten bei der Stichwahl im Januar beide Sitze in Georgia erobern, ergäbe sich ein Patt. Dann läge die entscheidende Stimme bei der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris.

Die Demokraten hätten damit de facto die Mehrheit, was es ihnen erlauben würde, zumindest bis zu den nächsten Kongresswahlen in zwei Jahren entscheidende Weichen zu stellen. Behielten die Republikaner die Mehrheit im Senat, könnten sie viele Vorhaben des designierten Präsidenten Joe Biden blockieren.

Um so wichtiger wäre es für die Republikaner, geschlossen aufzutreten. Trumps Zorn richtet sich aber in erster Linie gegen zwei seiner Parteifreunde im Bundesstaat Georgia. Wiederholt hat er Gouverneur Brian Kemp angegriffen, weil dieser seiner Ansicht nach nicht genug tut, um den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Georgia zu verändern.

Das Klima in Georgia ist ungemütlich. Und der Präsident tut alles dafür, dass das so bleibt.

Trump hat dort rund 12’000 Stimmen weniger erhalten als Biden. Mittlerweile ist zweimal nachgezählt worden, am Ergebnis hat sich nichts geändert. Trump will es trotzdem nicht akzeptieren.

Kemp ist überzeugter Republikaner und Anhänger von Trump. Gleiches gilt für Georgias Innenminister Brad Raffensperger. Beide haben jedoch akzeptiert, dass die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl mehr Stimmen erhalten haben.

Als Trump die beiden Männer bei seinem Auftritt am Samstag namentlich erwähnte, antworteten die rund 10’000 Zuhörer mit Buhrufen. «Euer Gouverneur könnte das alles ganz einfach stoppen, wenn er wüsste, was zum Teufel er tut», sagte Trump.

Der Präsident reitet eine Attacke nach der nächsten gegen Kemp. Die Folge: Die Wut der Trump-Anhänger in Georgia richtet sich derzeit nicht gegen die Demokraten, sondern gegen Kemp und Raffensperger. Dessen Frau erhalte am Telefon sexuelle Drohungen, sagte der Minister. Das Klima in Georgia ist ungemütlich. Und der Präsident tut alles dafür, dass das so bleibt.

«Wenn Sie nicht zur Wahl gehen, verlieren wir Amerika»: Senatorin Kelly Loeffler, die sich zur Wiederwahl in Georgia stellt. Foto: Keystone

In der vorigen Woche hat deshalb der für die Ausführung der Wahl zuständige Manager – ein Republikaner – eine bemerkenswerte Rede gehalten. Auf einer Medienkonferenz des Innenministeriums sagte Gabriel Sterling an die Adresse des Präsidenten: «Hören Sie auf damit, die Leute dazu anzustacheln, möglicherweise Gewalt anzuwenden. Jemand wird verletzt werden. Jemand wird getötet werden. Und das ist falsch.»

Sterling berichtete, dass sein Haus mittlerweile unter Polizeischutz stehe. Zudem wandte er sich an all die republikanischen Politiker, die den Versuchen des Präsidenten, den Wahlausgang zu verändern, tatenlos zusehen. «Dies sind Wahlen. Dies ist das Rückgrat unserer Demokratie. und sie alle, die kein verdammtes Wort gesagt haben, machen sich zu Komplizen.»

Republikaner rufen zu Briefwahl auf

Zu diesen Komplizen gehören auch die beiden zur Wiederwahl stehenden Senatoren Kelly Loeffler und David Perdue. Unter anderem haben sie die Entlassung des Innenministers Raffensperger gefordert. Wohlgemerkt, weil dieser nichts anderes getan hat, als ein mehrmals überprüftes Wahlergebnis anzuerkennen.

Fast flehentlich baten sie die Wähler, im Januar an die Urnen zu gehen. «Sie gehen zur Wahl, ja?», fragte Loeffler, als sie am Samstag zwei Stunden vor Trump die Bühne betrat. «Wenn Sie das nicht tun, verlieren wir Amerika und das, worauf es gegründet ist.» Perdue äusserte sich ähnlich.

So gross ist die Sorge der beiden Senatoren, dass im Sturm der widersprüchlichen Botschaften nicht genügend Menschen zur Wahl gehen, dass sie eigens darauf hinwiesen, wie man möglichst früh per Briefwahl abstimmt. Also durch jene Form der Abstimmung, die nach Meinung des Präsidenten dem Betrug Tür und Tor öffnet.