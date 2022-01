Timo Meier verblüfft alle – Ein Appenzeller schreibt Hockeygeschichte Fünf Tore in einem Spiel, ein Aufgebot fürs Allstar-Game der NHL: Der 25-jährige Timo Meier spielt bei den San Jose Sharks gross auf. So lebt er seinen kalifornischen Traum. Simon Graf

Hier ist er zu Hause: Timo Meier an der Einkaufsstrasse Santana Row in San Jose. Foto: Sven Thomann (Blick/freshfocus)

«H-I-S-T-O-R-Y», schreit der TV-Kommentator, seine Stimme überschlägt sich. Timo Meier springt an die Bande und lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Fünf Tore in einem Spiel, das hatte vor ihm noch niemand geschafft in der 31-jährigen Clubgeschichte der San Jose Sharks. Und in der NHL war das letztmals vor zwei Jahren vorgekommen. «Es gibt Abende, an denen geht kein Puck rein», sagt Meier nach dem 6:2 gegen Los Angeles verschmitzt lächelnd. «Heute war fast jeder Schuss ein Treffer.» Fünf von sechs, um genau zu sein.

Meiers fünf Tore gegen Los Angeles. Video: Tamedia

Es sind aufregende Tage im Leben des 25-Jährigen. Am vergangenen Donnerstag hatte ihn Coach Bob Boughner nach dem Morgentraining ins Büro zitiert. Eine solche Aufforderung verheisst in der NHL selten etwas Gutes. Und Meier und Boughner hatten sich im vergangenen Winter ab und zu gerieben. Doch als er ins Büro schritt, auch der interimistische General Manger Joe Will da wartete und alle strahlten, wusste er: Er musste sich keine Sorgen machen. Feierlich teilte ihm Will mit, er sei fürs Allstar-Game in Las Vegas von Anfang Februar nominiert. Nun bestätigte er dieses Aufgebot mit seinem grossen Auftritt gegen Los Angeles.