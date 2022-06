Hommage an Peter von Gunten – Ein Anwalt der menschlichen Würde Er leistete filmische Pionierarbeit in Südamerika: Mit drei Dokumentarfilmen wird der kürzlich 80 Jahre alt gewordene Berner Filmemacher geehrt. Alexander Sury

Mit den Mitteln des Dokumentarfilms einen Bewusstseinswandel fördern: Peter von Gunten, ca. 2000. Foto: Monika Flückiger

Der Berner Peter von Gunten, im vergangenen November 80 Jahre alt geworden, hat ein vielseitiges filmisches Werk mit engagierten Dokumentarfilmen («Im Leben und über das Leben hinaus», «They Teach Us how to Be Happy») und Spielfilmen («Kleine frieren auch im Sommer», «Pestalozzis Berg») geschaffen. 2006 erhielt er den Filmpreis des Kantons Bern für sein Gesamtwerk.