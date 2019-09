Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf Peter Kurer

Sunrise liess am Dienstag vor Börsenstart verlauten, dass die luxemburgische Fondsgesellschaft Axxion die Abwahl von Peter Kurer und Jesper Ovesen an einer ausserordentlichen Generalversammlung als Traktandum aufnehmen lassen will.

Fondsgesellschaft schweigt

Kurer soll als Verwaltungsratspräsident abgewählt werden. Ovesen ist Verwaltungsrat und Präsident des Prüfungsausschusses von Sunrise und beaufsichtigt die finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens, ist also bei einer Übernahme von UPC mittels einer Kapitalerhöhung um 4,1 Milliarden Franken entsprechend wichtig.

Axxion will sich auf Anfrage nicht zur Causa Sunrise äussern. Die Firma hält nach eigenen Angaben ein Portfolio im Wert von rund 9 Milliarden Euro verteilt auf 150 Fonds. Sie bietet Private-Label-Fonds an. Bei solchen Fonds übergeben Auftraggeber die Ausführung eines Fonds an Axxion und bleiben selbst im Hintergrund.

Deshalb stellt sich nun die grosse Frage: Wer steckt nun wirklich hinter dem Angriff auf Kurer und Ovesen und damit auch auf die Fusion zwischen Sunrise und UPC? Fest steht einzig: Um einen Antrag an die Generalversammlung zu stellen, muss ein Aktionär 1 Prozent der Papiere an Sunrise halten. So steht es in den Statuten des Unternehmens. Heisst: Der bisher anonyme Aktionär hat zumindest rund 34 Millionen Franken in die Finger genommen, um bei Sunrise mitzubestimmen.

Freenet-Chef: «Wir sinds nicht»

Beim oppositionellen Aktionär Freenet sieht man sich durch den neuerlichen Angriff gegen Sunrise bestätigt. Freenet-Chef Christoph Vilanek spricht von mehreren Aktionären, die sich nach der Freenet-Ankündigung, gegen die Fusion zu stimmen, an ihn gewandt haben. Ob Freenet den Antrag unterstützt, Peter Kurer zu stürzen, lässt Vilanek offen. «Zuerst müssen wir abklären, was die Interessen dieser Gruppe sind. Erst dann entscheiden wir uns.» Vilanek sagt, dass Freenet selbst nicht hinter der Aktion steht.

Klar ist aber auch: Zwischen Kurer und Vilanek ist einiges zerbrochen. Vilanek und sein Finanzchef dürfen als gewählte Verwaltungsräte seit Ende August nicht mehr an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen.

6,3 Milliarden Franken ist der Deal zwischen UPC und Sunrise schwer. Sunrise erhofft sich mit der Übernahme einen Einstieg ins Kabelgeschäft. Doch seit der Ankündigung ist das Geschäft unter Beschuss. Im August folgte dann der grosse Knall: Freenet liess verkünden, dass man gegen den Deal stimmen wird. Das Wort von Freenet hat Gewicht. Das Unternehmen hält gut ein Viertel aller Aktien an der Schweizer Telecomgesellschaft. Bereits vorher war klar, dass Freenet dem Geschäft nicht positiv gegenübersteht.