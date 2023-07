Alewya am Gurtenfestival – Ein Akt der Verschwendung Afrikanischer Soul trifft britische Stadtmusik: Dass Alewya am Nachmittag die Zeltbühne eröffnete, wird der Singer-Songwriterin eigentlich nicht gerecht. Ane Hebeisen

Trat am diesjährigen Gurtenfestival als Erste auf der Zeltbühne auf: Alewya. Foto: Nicole Philipp

Der Boden vor der Zeltbühne suppt, eine hagelversehrte Fünfhunderterschaft hat sich eingefunden, um dem Konzert einer Dame beizuwohnen, die das nächste grosse Ding aus dem Vereinigten Königreich werden müsste, sofern die Welt und das Königreich gerecht sind. Wie heisst es doch so schön im Volksmund: Das Beste kommt zuerst, oder so ähnlich.

Dass der Auftritt der britisch-äthiopisch-und-saudiarabischen Sängerin Alewya bereits der musikalische Höhepunkt des diesjährigen Gurtenfestivals sein könnte, wäre etwas verwegen zu behaupten – doch was kann da noch Besseres kommen als ein Konzert, in dem afrikanischer Soul mit britischer Stadtmusik kollidiert, Drum’n’Bass mit Afrobeats, geschmackssicherer Trap mit avantgardistischem Segen. Und mittendrin in dieser musikalischen Freude die tiefe, spröde Stimme dieser einnehmenden Dame, die letztes Jahr noch über die BBC-Entdeckerbühne des Glastonbury Festivals hüpfte, mit Little Simz auf Tournee war und in Interviews Dinge sagt wie «Das Einzige, was die Menschen wirklich brauchen werden, ist eine Form von Kunst, die uns wieder miteinander verbindet.»

Nun, mit dem Verbinden ist das an ihrem Gurtenauftritt in Ermangelung an Andockstellen ein bisschen schwierig, doch Alewya spricht schon bald von einem der schönsten Festivalmomente ihrer jungen Karriere und die ersten fünf Reihen (mehr hat es nicht) hüpfen mit der Dame, die entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheiten nur mit einem DJ (immerhin einem guten) angereist ist in die Glückseligkeit und in die Pfützen. Erstes kleines Schimpfen in Richtung Organisationskomitee: Eine Frau wie Alewya an einem Mittwoch um 15.45 Uhr auf die Bühne zu stellen, ist ein Akt der Verschwendung.

