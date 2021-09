Kafka-Monolog bei Bühnen Bern – Ein Affe wird zum Menschen – oder doch nicht ganz? Schauspieldirektor Roger Vontobel inszeniert Franz Kafkas «Bericht für eine Akademie» so, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Joanna Nowotny

Eine kongeniale One-Man-Show: Kilian Land ist grandios als Affe, der über sein «äffisches Vorleben» berichtet. Foto: Sandra Then

«Was unterscheidet d Mönsche vom Schimpans?», fragt Mani Matter in seinem berühmten Lied. Nicht viel, würde Franz Kafka antworten. Anders als Affen spucken sich Menschen gegenseitig ins Gesicht (ein in einer Pandemie besonders unappetitlicher Gedanke), sie rauchen und sie saufen Schnaps. Das zumindest lernen wir in «Bericht für eine Akademie» (1917), quasi eine weniger bekannte «Verwandlung» in umgekehrter Richtung.

Der Affe Rotpeter wendet sich an die «hohen Damen und Herren von der Akademie» (die Damen wurden im Theatertext ergänzt), um einen «Bericht über sein äffisches Vorleben einzureichen». Denn ein Affe ist er eigentlich nicht mehr, oder höchstens äusserlich – Rotpeter hat gelernt, ein Mensch zu sein. Verschleppt aus seiner Urwaldheimat, imitierte er seine Fänger, um einen Ausweg aus dem Käfig zu gewinnen. Und an diesem Abend steht er im Anzug vor dem Theaterpublikum und berichtet mal selbstzufrieden, mal traurig von seiner Menschwerdung.