Shaqiri wechselt nach Chicago - Ein Abstieg – dafür wird er jetzt wieder auf Händen getragen 

Xherdan Shaqiri zu Chicago Fire – Ein Abstieg – dafür wird er jetzt wieder auf Händen getragen Der Nationalspieler braucht Nestwärme, um zu glänzen. Nach fünf ernüchternden Monaten in Lyon nimmt er nun einen neuen Anlauf bei seinem einstigen Förderer Georg Heitz. Meinung Thomas Schifferle

Lieber nicht mehr hinschauen: Xherdan Shaqiri verlässt Lyon nach nur 11 Einsätzen und 2 Toren in der Meisterschaft wieder.

Foto: Philippe Desmazes (AP Photo)

Was war er stolz an diesem 15. November letzten Jahres. Wie überschäumend war seine Freude. Als wäre er keine 30, sondern 20 – so jugendlich unbekümmert. Das Captainband trug Xherdan Shaqiri voller Stolz am kräftigen linken Oberarm, als sich die Schweiz mit einem 4:0 gegen Bulgarien für die nächste WM qualifizierte. In seinem 100. Länderspiel war er überragend.