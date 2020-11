YB-Gegner Sofia – Ein abrupter Führungswechsel und ein neues Derby ZSKA Sofia hat in der noch jungen Saison schon viel erlebt. In ihren Reihen haben die Bulgaren einen Stürmer, der weiss, wie man gegen YB trifft. Moritz Marthaler

Erst seit zwei Wochen Cheftrainer: Daniel Morales, Coach von ZSKA Sofia. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am wenigsten Erfahrung bringt der Trainer mit – zumindest, was die Pressearbeit anbelangt. Seit vier Jahren ist Daniel Morales für ZSKA Sofia tätig, erst im Nachwuchs, zuletzt als Assistenztrainer. Als die Clubführung des bulgarischen Rekordmeisters vor zwei Wochen nach dem 0:2 in der Europa League gegen Cluj überraschend Chefcoach Stamen Belchev entliess, rückte der Brasilianer Morales nach – und steht am Vorabend des Spiels gegen YB entsprechend noch immer im Zentrum. «Wir freuen uns, dass wir uns weiter international messen dürfen», sagt Morales artig.