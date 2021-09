Enttäuschte Kinder – Ein abgesagtes Ferienlager erhitzt die Gemüter Das traditionsreiche Berner Sportlager in Fiesch wurde kurzfristig abgesagt. Grund: das Corona-Konzept. Wie solche Situationen künftig verhindert werden können, muss sich erst noch zeigen. Martin Erdmann

Der Esssaal im Ferienlager Fiesch wird dieses Jahr leer bleiben. Foto: Manu Friederich

Am Sonntag war bei Familie F. die Welt noch in Ordnung. Eine E-Mail bestätigte, dass das traditionelle Sportlager in Fiesch stattfinden wird. Dies dank eines zehnseitigen Sicherheitskonzepts, das die Lagerleitung ausgearbeitet hat. Dieses sollte seine Gültigkeit nicht lange behalten. Am Mittwoch folgte das nächste Schreiben: Das Lager wurde abgesagt. «Ich habe mit grosser Enttäuschung und Wut darauf reagiert», sagt Mutter F.

Die Enttäuschung lässt sich nachvollziehen. Doch wieso die Wut? Der Grund liegt im Inhalt des Schreibens. Die Absage des Lagers wird auf einen Entscheid vom Kantonsarztamt Wallis geschoben. Dieses hat neue Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Covid-Zertifikatspflicht erlassen.