Christine Lambrecht vor dem Rücktritt – Ein Abgang mit Ansage Der deutsche Bundeskanzler hat lange an seiner Verteidigungsministerin festgehalten. Er schätzte ihren Fleiss und ihre Verlässlichkeit, aber auch für Scholz ist irgendwann eine Grenze erreicht. Georg Ismar , Nicolas Richter , Mike Szymanski

Steht seit langem in der Kritik: Christine Lambrecht im Verteidigungsministerium in Berlin (14. Dezember 2022). Foto: Fabian Sommer (DPA, Keystone)

Noch am Freitagmittag ist Christine Lambrecht bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion. Während die Abgeordneten sich zu einem Gruppenbild aufmachen, sitzt sie am Rande mit einem Vertrauten und berät sich. In der SPD hat niemand den offenen Aufstand gewagt, aber mehrere Abgeordnete haben ihr Befremden geäussert über Fehlleistungen Lambrechts, viele in der Partei sehen ihren Ruf beschädigt.