Tagestipp: The Birthday Girls – Ein Abend voll Ohrwürmer Im Ono in Bern spielen die fünf Männer der Band Birthday Girls. Seit Jahren im Geschäft, touren sie diesen Frühling wieder durch die Schweiz.

Ercan Ucan (Gitarre), Markus Deublein (Drums), Thomas Nussbaumer (Sänger), Will Hignett (Bass) und Gabriel Ortiz (Gitarre). Foto: PD

Fünf Musiker aus München, London, Istanbul, Wien und Santiago de Chile trafen sich in Zürich und gründeten eine Band – das war 2010, und sie tauften sich «The Birthday Girls». 2021 dann gewannen sie einen SRF 3 Best Talent Award für ihr Album. 250 Konzerte haben sie seit ihrer Gründung gespielt – nun auch wieder in Bern. Ihre Texte können melancholisch und romantisch sein, doch meist sind es einfach gute Ohrwürmer, die man nach dem Konzert noch vor sich hin summt. (sab)

