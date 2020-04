Angestecktes Personal – Eigenregie in den Supermärkten Infiziert sich Verkaufspersonal, gibt es für die Reinigung der betroffenen Filialen keine Richtlinien. Der Konsumentenschutz reagiert empört. Sven Niederhäuser

Vor dem Coop in Wabern werden am 4. April 2020 diverse Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt. Doch, wie sieht es mit der Desinfektion im Innern aus? Bild: Raphael Moser

Einlasskontrollen, Glasscheiben, Plastikhandschuhe: In Lebensmittelläden herrschen diverse Sicherheitsvorkehrungen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass sich Verkaufspersonal von Grossverteilern mit dem Coronavirus angesteckt hat. Denn wie der «Bund» weiss, gab es bei Coop zwei Infizierte in der Gemeinde Köniz.

Was überrascht: Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt es keine expliziten Richtlinien, wie Lebensmittelläden in solchen Fällen zu handeln haben. «Falls Mitarbeitende positiv getestet werden, kann der Grossverteiler selbst bestimmen, wie er in den Räumen vorgeht», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder. Wie dies im Detail aussieht, ist bei Coop auf Anfrage nicht zu erfahren. Migros antwortet gar nicht erst.

Bussen gefordert

Dieses Schweigen der Schweizer Grosshändler ärgert Sara Stalder, Chefin der Stiftung Konsumentenschutz: «Eine ehrliche und transparente Information ist zwingend.» Sie stört sich auch daran, das es vom BAG keine klaren Leitfäden gibt. «Es wäre wichtig, dass alle das gleiche Vorgehen praktizieren müssten», so Stalder. Infiziertes Personal solle ausserdem einer zentralen Stelle gemeldet werden müssen.

Zusätzlich verlangt Stalder Bussen, wenn sich Anbieter nicht konform verhalten. «Schliesslich zahlen auch Einzelpersonen bei Nichteinhaltung der Social-Distancing-Regeln.» Die angekündigten Lockerungen des Bundesrats würden klare Regeln nur dringlicher machen. Stalder hofft auf eine «schleunigste Änderung».

Kritik an Desinfektion

Bei Aldi und Lidl ist man auskunftsfreudiger, was Massnahmen bei erkranktem Personal betrifft. Bei beiden Ladenketten haben sich Mitarbeitende mit dem Virus angesteckt. Aldisprecher Thomas Liechti bestätigt am Telefon schweizweit bisher 8 Fälle, bei über 3300 Mitarbeitenden. Jedoch keine davon im Kanton Bern. Die betroffenen Filialen wurden von externen Reinigungsfirmen gesäubert und desinfiziert. Davor wurden alle unverpackten Produkte entsorgt.

Der Nutzen dieses Vorgehens wird vom ehemaligen Direktor Immunologie der Uni Bern, Beda Stadler, gänzlich angezweifelt. «Meistens ist das, was man spritzt, giftiger als das Virus selbst.» Gerade in Lebensmittelläden könne das Gift in viele Ritzen eindringen. «Da ist es schwierig, die richtige Lösung zu nehmen.»

Darunter versteht Stadler Mittel aus Alkohol, die bedeutend weniger giftig sind. Ein solches wurde auch bei der Reinigung der Aldifiliale angewendet, wie Sprecher Liechti sagt. Der grösste Gefahrenherd ortet Stadler übrigens an der Kassen. «Wenn infizierte Personen Geld ausgeben, wird es für die Kunden gefährlich.»