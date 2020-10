Never Mind the Markets: Coronapolitik – Eidgenössischer Balanceakt Haben Sie mehr Angst vor dem Virus oder vor den Massnahmen? So oder so hat der Bundesrat mit den neuen Massnahmen vernünftig gehandelt, findet unser Blogger. Mathias Binswanger

Maske und Einschränkungen statt Lockdown: Bundesrat Alain Berset will vorerst auf extreme Massnahmen verzichten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Coronavirus hat die Bevölkerung in zwei Gruppen gespalten. Erstens in diejenigen, die mehr Angst vor dem Virus als vor den Massnahmen zur Bekämpfung des Virus haben, zweitens in diejenigen, die mehr Angst vor den Massnahmen als vor dem Virus haben. Und der Bundesrat? Dieser muss als oberste Behörde einer Demokratie beide Gruppen zufriedenstellen, was er mit den neuesten am Mittwoch beschlossenen Massnahmen auch getan hat. Das Wirtschaftsleben darf weitergehen, solange die Menschen Masken tragen. Das Sozialleben wird eingeschränkt, aber nicht zum Erliegen gebracht. Deshalb wird sich zumindest ein Teil der Gastronomiebranche noch über Wasser halten können. Für Veranstalter, Kulturschaffende, Bars und Discos gehen die Lichter aber wieder aus und in einigen Fällen wohl nie mehr an.