Berner Wirtschaftspreis – Ehrung für Franziska von Weissenfluh Die Wirtschaftsfrau erhält den Preis der Sektion Bern des Handels- und Industrievereins – auch für ihr Engagement für die neue Festhalle. pd/sul

Auch dank ihr steht hier bald ein neuer Bau: Franziska von Weissenfluh bei der alten Festhalle in Bern. Foto: Manuel Zingg

Franziska von Weissenfluh wurde am Montagnachmittag im Berner Hotel Bellevue für ihre Verdienste geehrt. Sie wurde mit dem 37. HIV-Wirtschaftspreis der Sektion Bern des Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) ausgezeichnet.

Die frühere Verlagschefin von «Berner Zeitung» und «Bund» und ehemalige Verwaltungsrätin der Valiant Bank erhielt den Preis insbesondere für ihr Engagement rund um den Neubau der Berner Festhalle auf dem Expo-Gelände. Die gebürtige Luzernerin hat den Ersatz der alten Festhalle als Verwaltungsratspräsidentin der Bernexpo forciert – und im März 2021 mit einem knappen Abstimmungssieg in der Stadt Bern in trockene Tücher gebracht.

HIV-Sektionspräsident Giorgio Albisetti bezeichnet von Weissenfluh in seiner Laudatio als mutige Löwin, die für die Wirtschaft in der Stadt und Region Bern gekämpft hat. «Unsere Preisträgerin weiss genau, wie man die richtigen Leute zusammenbringt, mobilisiert und erfolgreich über die Ziellinie führt.» Mit ihrem Herzensprojekt «Neue Festhalle» sei sie weit über Bern hinaus bekannt geworden, so Albisetti.





