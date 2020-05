Er führte Roche an die Weltspitze – Ehemaliger Roche-Chef Fritz Gerber gestorben In den Achtzigerjahren führte er Roche und die Zurich Versicherung in Personalunion - jetzt ist Fritz Gerber an einem Hirnschlag gestorben. Lorenzo Petrò

Er führte Roche an die Weltspitze: Der Berner Fritz Gerber auf einer Archivaufnahme aus dem Jahr 2013. Bild: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Am Sonntag ist Fritz Gerber mit 91 Jahren verstorben, vermeldet sein ehemaliger Arbeitgeber Roche. Er erlag einem Hirnschlag. Gerber führte Roche mit den Übernahmen des US-Biotech-Unternehmens Genentech und des deutschen Diagnostik-Spezialisten Boehringer Mannheim an die Weltspitze. In den 80er Jahren leitete der gebürtige Berner die beiden Konzerne Roche und den Versicherer Zurich in Personalunion. (TA)