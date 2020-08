Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Unter Korruptionsverdacht – Ehemaliger König Juan Carlos verlässt Spanien Er will künftig in einem anderen Land leben. Unklar ist, ob der Schritt mit dem Finanzskandal zusammenhängt, in der er verwickelt ist. UPDATE FOLGT

Juan Carlos im Jahr 2011. KEYSTONE

Der frühere spanische König Juan Carlos I. will künftig außerhalb von Spanien leben. In einem Brief an seinen Sohn und derzeitigen König Felipe kündigt er an, fortan in einem anderen Land leben zu wollen.

In dem Schreiben, aus dem unter anderem die spanische Zeitung El País zitiert, kündigt Juan Carlos seine «gut überlegte Entscheidung, Spanien zu verlassen» an. Er werde nach 58 Jahren aus dem Palacio de la Zarzuela in Madrid ausziehen.

Der Ex-Monarch ist in einen Finanzskandal verwickelt. Mit seiner Entscheidung wolle er dazu beitragen, die Ausübung der Arbeit seines Sohnes als Staatschef zu erleichtern, «angesichts der öffentlichen Auswirkungen, die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen», schreibt Juan Carlos in deutlicher Anspielung auf die im Juni gegen ihn eingeleiteten Justizermittlungen.

Im Skandal um mutmassliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium hatte das Oberste Gericht in Madrid am 8. Juni Ermittlungen gegen Juan Carlos eingeleitet.

«Es ist eine Entscheidung, die ich mit tiefen Gefühlen, aber mit grosser Ruhe treffe», betont der emeritierte König.

SDA/SZ