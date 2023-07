Berner Fussballszene – Ehemaliger FC-Biel-Präsident Fritz Lanker verstorben Der ehemalige Präsident des FC Biel, Fritz Lanker, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er führte den FC Biel letztmals in die NLA.

Fritz Lanker traf man noch viele Jahre bei den Heimspielen des FC Biel an. Foto: BT-Archiv

Fritz Lanker präsidierte den FC BIel zwischen 1972 und 1978. In seinem ersten Amtsjahr stieg der Verein von der Nationalliga A in die Nationalliga B ab. Lanker schaffte in der Meisterschaftssaison 1974/1975 mit dem Verein die Rückkehr in die höhere Liga. Ein Jahr später stieg der Bieler Club aus der Nationalliga A erneut ab. Seither war der FC Biel nicht mehr in der höchsten Spielklasse.



Lanker starb am 9. Juli im Alter von 86 Jahren, wie aus einer Todesanzeige der Familie hervorgeht.

SDA

