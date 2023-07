Mit 76 Jahren – Ehemaliger Berner Generalprokurator Markus Weber gestorben Ehemaliger oberster Staatsanwalt des Kantons Bern, ist vergangene Woche 76-jährig gestorben. Das hat seine Familie diese Woche bekanntgegeben.

Generalprokurator Markus Weber im Jahre 2004. Er übte das Amt in den Jahren 1992 bis 2009 aus. Foto: Urs Baumann

Markus Weber, ehemaliger Generalprokurator und damit oberster Staatsanwalt des Kantons Bern, ist vergangene Woche 76-jährig gestorben. Das hat seine Familie diese Woche bekanntgegeben.

Weber übte das Amt des Generalprokurators in den Jahren 1992 bis 2009 aus. Diese Bezeichnung ist mit der Justizreform im Kanton Bern vom Begriff «Generalstaatsanwalt» oder «Generalstaatsanwältin» abgelöst worden. Die Generalstaatsanwaltschaft ist neben der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine von drei Organisationen der Berner Justiz.

Weber wurde als SVP-Mitglied zum Generalprokurator gewählt und hatte als solcher mit wichtigen Prozessen und Affären im Kanton Bern zu tun. So war er in die Affäre um den Schweizer Financier Werner K. Rey involviert. Im Fall des brutalen Überfalls von 2003 in der Berner Postgasse appellierte Weber gegen ein erstinstanzliche Urteil.

Er untersuchte auch Vorwürfe gegen die Berner Kantonspolizei, nachdem eine Aktionsgruppe dieser vorwarf, sie habe interne Vorfälle vertuscht. Zudem wandte er sich an den Generalprokurator des Kantons Jura, als sich die jurassischen Behörden nach der Bauerndemo von 1996 auf dem Bundesplatz weigerten, der Berner Justiz bei Ermittlungen nach den Randalen zu helfen.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.