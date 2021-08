Gleichstellungsvorlage: Alleinstehende bleiben diskriminiert - «Ehe für alle»: Politik lässt Singles im Stich

Gleichstellungsvorlage – «Ehe für alle»: Politik lässt Singles im Stich Wenn die Homosexuellen heiraten dürfen, sind sie zwar den Heteros gleichgestellt. Aber die Alleinstehenden werden dadurch noch stärker benachteiligt. Die Parteien kümmert das nicht. Bettina Weber

Von der Politik alleine gelassen: Singles in der Schweiz haben gegenüber Ehepartnern gewichtige finanzielle Nachteile. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

Die Zeichen stehen gut, dass die Abstimmungsvorlage über die Ehe für alle am 26. September angenommen wird. Damit würde die Ungleichbehandlung der Homosexuellen aufgehoben. In einer Zeit, in der man allseits darum bemüht ist, niemanden auszugrenzen, und selbst in der Sprache darauf achtet – weshalb das Gendersternchen immer häufiger Verwendung findet –, scheint das überfällig. Nie zuvor wirkte es so aus der Zeit gefallen, dass eine bestimmte Lebensform bevorzugt werden soll.

Und doch macht die Initiative just das. Sie zementiert den Gedanken, dass die Gesellschaft auch 2021 hauptsächlich aus Paaren und Familien besteht, denn die Alleinstehenden bleiben aussen vor. Mehr noch: Sie müssen weiterhin in Kauf nehmen, rechtlich anders, nämlich schlechter behandelt zu werden. Ihre Benachteiligung wird sogar noch grösser, weil nach Annahme der Initiative mehr Menschen von den Privilegien der Ehe profitieren.