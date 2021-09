Letzte Umfrage vor der Abstimmung – Ehe für alle ist nicht mehr zu stoppen In der dritten Tamedia-Umfrage legt die Ehe für alle nochmals zu. Gerade umgekehrt ist der Trend bei der 99-Prozent-Initiative: Die Zustimmung sinkt markant. Edgar Schuler

Die Zustimmung zur Ehe für alle liegt zwei Wochen vor der Abstimmung bei 67 Prozent. Foto: Taddeo Cerletti («20 Minuten»)

Befürworterinnen und Befürworter der Ehe für alle können den Champagner kalt stellen. In der letzten Umfrage von Tamedia/«20 Minuten» vor der Abstimmung hat die Vorlage im Vergleich zur ersten Umfragewelle nochmals leicht zugelegt. 67 Prozent der Befragten geben an, ein Ja einlegen zu wollen. «Wir gehen davon aus, dass die Vorlage am 26. September deutlich angenommen werde», sagt Lucas Leemann, der mit Fabio Wasserfallen die Onlineumfragen von Tamedia/«20 Minuten» durchführt.

Laut den beiden Politologen ist die Zustimmung in allen Parteien hoch. Einzige Ausnahme ist die SVP. Deren Anhänger lehnen die Ehe für alle zu 58 Prozent ab. Die Zustimmung ist auch in allen Gesellschaftsschichten deutlich, allerdings mit einer interessanten Nuance: Frauen (73 Prozent) unterstützen das Anliegen massiv stärker als Männer (61 Prozent).

Unterschiedliche Haltungen zur Homosexualität

Lucas Leemann erklärt sich den Geschlechterunterschied mit unterschiedlichen Haltungen zur Homosexualität: «Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, dass heterosexuelle Frauen ein positiveres Bild der gleichgeschlechtlichen Liebe haben als heterosexuelle Männer.» Bei diesen seien Unsicherheit, Unbehagen oder Skepsis im Umgang mit Schwulen verbreiteter als bei Frauen.

Dafür ist der Stadt-Land-Graben nicht besonders tief: In den Städten stimmen 72 Prozent zu, in den Agglomerationen 67 Prozent und auf dem Land immer noch satte 64 Prozent.

Die vorgeschlagene Anpassung des Zivilgesetzbuchs ermöglicht die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Sie wurde im Dezember 2020 mit grosser Mehrheit von Nationalrat und Ständerat angenommen. Dagegen ergriffen drei Komitees das Referendum. In allen spielen EDU- und SVP-Vertreter eine zentrale Rolle.

«Parteipolitisch polarisierend»

Umgekehrt zur Entwicklung bei der Ehe für alle verläuft der Trend bei der 99-Prozent-Initiative. Im Vergleich zur zweiten Abstimmungswelle hat die Ablehnung von 55 auf 63 Prozent markant zugenommen. «Das ist typisch für parteipolitisch stark polarisierende Vorlagen», sagt Politologe Leemann. Denn die 99-Prozent-Initiative findet nur im linken Lager Unterstützung – dafür dort massiv: 71 Prozent der SP-Sympathisanten stimmen zu, bei den Grünen sind es 72 Prozent.

Die 99-Prozent-Initiative der Juso will die Ungleichheit zwischen Reichen und Armen reduzieren. Sie fordert deshalb, dass Kapitalerträge wie Zinsen, Mieterträge oder Dividenden ab einem bestimmten Schwellenwert stark besteuert werden. So soll laut den Initianten verhindert werden, dass die Reichen immer reicher werden.

8 Fragen zur Vorlage Das müssen Sie über die Ehe für alle wissen 99-Prozent-Initiative Umgesetzt würde wohl eine Minimalvariante Die Gegner der Initiative argumentieren laut der Umfrage mit drei Argumenten: Eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen schade der Standortattraktivität der Schweiz, die Umverteilung reiche jetzt schon aus und KMU sowie Start-ups würden leiden, weil weniger investiert würde.

Für die beiden Autoren der Tamedia/«20 Minuten»-Umfrage ist klar: «Die Initiative dürfte deutlich abgelehnt werden.»

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Der Germanist mit Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft arbeitet seit 2005 in verschiedenen Funktionen beim «Tages-Anzeiger» und in der Tamedia-Zentralredaktion. @Edgar_Schuler

Fehler gefunden?Jetzt melden.