Wundersprung des Appenzellers – Ehammer fliegt auf 8,45 m und ist derzeit der Beste der Welt Der 22-Jährige startet phänomenal in den Zehnkampf von Götzis: Jahresweltbestleistung im Weitsprung und noch nie so schnell über 100 m. Monica Schneider

Ein Sprung wie ein Weitflug: Simon Ehammer verblüfft in Götzis mit einer Weltklasseleistung. Foto: Olaf Rellisch (Imago)

Der Zehnkampf im vorarlbergischen Götzis hat eben erst begonnen und schon seine Sensation: Der Appenzeller Simon Ehammer fliegt im Weitsprung im ersten Anlauf auf unfassbare 8,45 m. Das ist natürlich eine Bestleistung, ein Schweizer Rekord, doch es ist viel mehr: Es ist selbst unter den Spezialisten eine Jahresweltbestleistung. Kein Weitspringer schaffte in diesem Jahr eine solche Weite. Mit diesem Sprung hätte der 22-Jährige im letzten Sommer in Tokio Olympiagold gewonnen.

Erst vor drei Wochen verbesserte Ehammer seine Bestweite beim Zehnkampf-Meeting in Ratingen (GER) auf 8,30 m und den nationalen Rekord damit um drei Zentimeter. Dieser ist nun bereits wieder Geschichte und Ehammer auf äusserst eindrückliche Art in die absolute Weltklasse gesprungen. An der Weltspitze löste er den griechischen Olympiasieger Miltiadis Tentoglou ab, der Mitte April 8,36 m gesprungen war.

An der WM im Juli Mitfavorit auf eine Medaille

Nach seinem Zehnkampf-Rekord mit 8354 Punkten hatte sich Ehammer nicht gescheut, seine noch höher gesteckten Ziele zu formulieren. Dazu gehörten 8,50 m im Weitsprung – was ihm auch sein Cheftrainer René Wyler zutraute. Nun ist er in Götzis bis auf fünf Zentimeter an dieses Ziel herangekommen. Auf den zweiten und dritten Sprung verzichtete er, um Kräfte zu sparen. Angesichts der Tatsache, dass er den Nächstbesten, Zehnkampf-Olympiasieger Damian Warner (CAN), um mehr als einen halben Meter, um 52 Zentimeter, distanzierte, eine weise Entscheidung. Mit diesem Sprung hat Ehammer auch signalisiert, dass er an der WM im Juli in Eugene (Oregon), wo er nur den Weitsprung bestreitet, nicht einfach mit den Spezialisten mitspringen will, sondern dass er eine Medaille will.

Bereits in der ersten Disziplin, dem Sprint, hatte Ehammer geglänzt. In 10,46 Sekunden hatter er seine Bestleistung um vier Hundertstel verbessert. Dominator war da dafür Warner in 10,14.

