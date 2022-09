Brauerei plant neue Anlagen – Egger will das Bier wieder in Worb abfüllen Die Brauerei Egger zieht vom Worber Zentrum an den Aussenstandort beim SBB-Bahnhof. Dort will sie ihre Anlagen ausbauen. Sandra Rutschi

Egger-Bier soll wieder ein reines Worber Produkt werden. Foto: Walter Pfäffli (Archiv)

Wer heute ein Bier der Worber Brauerei Egger trinkt, hält ein halbes Appenzeller Produkt in den Händen. Denn die Flasche oder die Dose wurde in der dortigen Brauerei Locher abgefüllt. Seit zwei Jahren fahren Tanklastwagen das Bier von Worb nach Appenzell. Denn 2020 war die Brauerei Egger in Schieflage. Die Abfüllanlagen fürs Bier waren überaltert – um sie zu erneuern, fehlte das Geld. Zudem brach wegen der Corona-Pandemie der Umsatz ein.