Schwingfest auf dem Brünig – Egalisiert Fabian Staudenmann den Rekord einer Legende? Das traditionelle Bergfest verspricht Spektakel: Staudenmann, Wicki, Giger – die Bösesten der Bösen sind gemeldet. Es geht um 33’000 Franken Preisgeld. Philipp Rindlisbacher

Unaufhaltsam: Fabian Staudenmann eilt 2023 von Sieg zu Sieg. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Zwei Drittel der Schwinger-Arena auf dem Brünig gehören dem Ob- und Nidwaldner Schwingerverband, den Rest besitzt die Schwingersektion Hasliberg. Der Pass aber gilt seit geraumer Zeit als Berner Revier, auf 1000 Metern über Meer gab es in den letzten zehn Austragungen nur zweimal keinen Berner Sieger. 2017 triumphierten mit Christian Stucki, Bernhard Kämpf und Philipp Reusser gleich drei BKSV-Vertreter, im Vorjahr feierte Adrian Walther den grössten Triumph seiner noch jungen Karriere.

Das prestigeträchtige Kräftemessen vom Sonntag verspricht einiges: Neben jeweils 50 Bernern und Innerschweizern sind 20 Nordostschweizer gemeldet, die drei grössten Teilverbände treffen erstmals in dieser Saison aufeinander. Und weil sie mit ihren stärksten Trümpfen antreten, gilt der Brünig-Schwinget als ultimative Generalprobe hinsichtlich des Unspunnen-Schwingets.

Die Berner Hoffnungen ruhen auf Fabian Staudenmann, der heuer Festsiege sammelt wie andere Kaffeerahmdeckeli und vor Wochenfrist auf dem Weissenstein mit sechs gewonnenen Gängen gegen Eidgenossen glänzte. Auch am Schwarzsee triumphierte der heuer noch immer ungeschlagene Guggisberger –mit einem dritten Erfolg an einem Bergfest innert eines Kalenderjahres würde er erreichen, was einst Kilian Wenger (2014), Jörg Abderhalden (2007) und Martin Grab (2002) schafften. Vor allem aber könnte Staudenmann Abderhaldens Bestmarke von acht Kranzfestsiegen innert einer Saison egalisieren, dem Toggenburger Überschwinger gelang dies vor 19 Jahren.

Sitzplätze sind seit März ausverkauft

Auch Walther, dem zweifachen Brünig-Champion Wenger und Matthias Aeschbacher ist einiges zuzutrauen. Bei den Innerschweizern gelten Schwingerkönig Joel Wicki sowie Pirmin Reichmuth (Sieger 2019) als Sieganwärter. Und bei den Nordostschweizern werden die Augen auf Samuel Giger gerichtet sein, der nach einem komplizierten Saisonstart wieder beschwerdefrei ist.

Zum Auftakt misst sich Staudenmann mit Giger, Wicki trifft auf den aufstrebenden Armon Orlik. Die weiteren hochkarätigen Duelle lauten: Aeschbacher – Werner Schlegel, Walther – Damian Ott, Reichmuth – Thomas Sempach und Michael Ledermann – Domenic Schneider. Rund 33’000 Franken Preisgeld werden ausbezahlt, die 5000 Sitzplätze sind bereits seit Anfang März ausverkauft. Für Früh-Früh-Aufsteher sind an der Tageskasse (ab 5 Uhr) noch Stehplatz-Tickets erhältlich. Auf der Internetseite dieser Zeitung wird ab 8 Uhr ein Liveticker ersichtlich sein.

