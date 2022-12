Krypto-König in Haft – Eben noch gab er ein Interview, dann nahm ihn die Polizei fest Sam Bankman-Fried wurde völlig überraschend auf den Bahamas festgenommen. Nun droht dem 30-Jährigen ein Verfahren wegen Betrugs. Walter Niederberger aus San Francisco

«Ich trage die Verantwortung», sagt Sam Bankman-Fried, hier in einem Interview in der TV-Sendung «Good Morning America» auf ABC News vom Montag. Foto: AP, Keystone

Sam Bankman-Fried ist kein freier Mann mehr. In einem überraschenden Coup liess die US-Justiz den Gründer und Bankrotteur der Kryptobörse FTX am Montagabend in seinem Luxusanwesen auf den Bahamas festnehmen. Die Details der Strafklage sind noch nicht bekannt, doch haben amerikanische Finanzmarktaufseher, unter ihnen die Börsenaufsicht, seit Wochen wegen des Verdachts auf Betrug ermittelt.

Das Vorgehen von Bankman-Fried wird zuweilen mit jenem des Jahrhundertbetrügers Bernie Madoff verglichen. Wie jener hatte auch der FTX-Gründer einen Ring von leichtgläubigen Investoren aufgebaut und deren Geld für Geschäfte auf eigene Rechnung missbraucht.

Kritik am Zeitpunkt der Festnahme

Bankman-Fried wurde völlig überraschend verhaftet; wenige Stunden zuvor hatte er noch ein Interview gegeben, das ihn ahnungslos zeigte. Er sollte am Dienstag vor dem US-Kongress aussagen müssen, wollte aber nicht persönlich erscheinen, sondern nur via Video aussagen, da die Dauerpräsenz von Paparazzi bei seinem Anwesen in Nassau ihm eine Reise unmöglich machte, wie er sagte.

Maxine Waters, die demokratische Präsidentin des Financial Services Committee des Abgeordnetenhauses, war von der Verhaftung ebenso überrascht wie enttäuscht. «Die Öffentlichkeit hatte gespannt auf seine Aussagen unter Eid gewartet, doch seine Verhaftung vereitelt diese Möglichkeit», teilte sie mit. «Das amerikanische Volk verdient es, direkt von Bankman-Fried zu hören, wie er mehr als eine Million Menschen geschädigt und ihre hart verdienten Ersparnisse ausgelöscht hat.»

Die Verhaftung ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Missbrauch im Krypto-Markt.

Zuständig für den Haftbefehl ist die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Manhattan, der wichtigsten Justizbehörde der US-Finanzindustrie. Die Bahamas werden seiner Auslieferung nicht im Wege stehen. Bereits klar ist, dass neben der Justiz auch die Börsenaufsicht gegen Bankman-Fried vorgehen wird. Im Vordergrund steht der Verdacht auf Verletzung der Finanzmarktregulierung.

Die Verhaftung ist ein entscheidender Schritt vorwärts im Kampf gegen die Missbräuche in Krypto-Märkten, die seit dem Kollaps der FTX-Börse mehr und mehr Bankrotte gesehen und Geldabflüsse erlebt haben. Da die Kryptowährungen völlig unreguliert und unkontrolliert sind, stehen Anleger schutzlos da. Ihre Einsätze sind nicht abgesichert und unwiederbringlich verloren, wenn sie Betrügern aufsitzen.

«Ich habe es vergeigt»

Der 30-jährige Bankman-Fried war einmal ein Paper-Milliardär, behauptete aber, praktisch alles verloren zu haben. Sein Anwesen in Nassau steht zum Verkauf. Seine Eltern – Professoren der Stanford-Universität – hielten ihn nach eigenen Angaben finanziell vorübergehend über Wasser und versuchten angeblich, seine Versprechungen für gemeinnützige Zuwendungen an Non-Profit-Organisationen noch einzulösen. Doch die Verluste sind zu gross geworden.

«Ich habe es vergeigt. Das heisst, dass ich die Verantwortung trage», gab er kürzlich in einem Interview mit der «New York Times» zu. Dieses öffentliche Geständnis dürfte ein Grund gewesen sein, weshalb die Justiz ihn verhaftete, bevor er sich vor dem Kongress aussprechen und möglicherweise um Nachsehen hätte bitten können. Seine Anwälte hatten das wohl geahnt, rieten sie ihm doch ab, sich öffentlich schuldig zu bekennen.

Die FTX-Börse schuldet gemäss der Bankrotterklärung den Gläubigern mindestens 3 Milliarden Dollar. Einer der wichtigsten Punkte der Ermittlungen wird die Frage sein, ob Bankman-Fried Kundengelder der FTX-Börse an seine eigene Investmentfirma Alameda Research ausgeliehen hatte, um auf seine eigene Rechnung zu spekulieren. Trifft dies zu, ist der Tatbestand des Finanzbetrugs erfüllt.

