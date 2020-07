Berner Gemeinderat für Zulassung – Jetzt rollen die E-Trottinettes an E-Trottinett-Verleihsysteme gehören in anderen Städten längst zum Angebot. Nun wird in der Stadt Bern ein Bewilligungsverfahren gestartet. pd / db

In Winterthur gehören E-Trottinetts bereits zum Stadtbild. Enzo Lopardo

Der Gemeinderat hat entschieden, unter strengen Auflagen E-Trottinett-Verleihsysteme in der Stadt Bern zuzulassen. Das teilte er am Dienstag mit. Hierzu werde nun ein Bewilligungsverfahren durchgeführt. E-Trottinett-Verleihsysteme etablierten sich weltweit als Teil der städtischen Mobilität. Nachdem verschiedene interessierte Anbieter in den vergangenen Monaten an die Stadt Bern gelangt seien, habe der Gemeinderat entschieden, die Einführung solcher Verleihsysteme geordnet zuzulassen, heisst es in der Mitteilung.

Im Gegensatz zu anderen Schweizer Städten, die für solche Angebote lediglich eine Meldepflicht kennen, müsse allerdings in der Stadt Bern ein Bewilligungsverfahren durchlaufen werden, schreibt die Stadt. Der Gemeinderat sei sich bewusst, dass der Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum bereits hoch ist. Aus diesem Grund habe er die Erteilung einer Bewilligung an strenge Auflagen geknüpft.

Innenstadt bleibt eine Bannzone

Insgesamt werde die Flottengrösse vorerst auf 200 E-Trottinette beschränkt. Sollten zwei Anbietende den Zuschlag erhalten, seien insgesamt 250 E-Trottinette auf Stadtgebiet erlaubt. Weiter habe der Gemeinderat E-Trottinette-freie Zonen definiert – so zum Beispiel grosse Teile der Innenstadt – in denen E-Trottinette weder gefahren noch abgestellt werden dürfen, heisst es in der Mitteilung.

In den bräunlich eingefärbten Zonen haben E-Trottinettes künftig nichts zu suchen. Auf den grün gehaltenen Strassen dürfen sie aber gefahren werden. zvg, Stadt Bern

Die Bewilligung gelte für ein Jahr. Danach sei eine Evaluation vorgesehen. Je nach Resultat könne die Betriebsbewilligung um weitere zwei Jahre verlängert und bei Bedarf angepasst werden. Interessierte Anbieter könnten ihr Gesuch bis am 21. August 2020 einreichen.

Trottoirs bleiben tabu

Die E-Trottinette werden laut Pressemitteilung an virtuellen Ausleihstationen oder vordefinierten Abstellplät-zen durch die Anbieterfirma platziert und stehen den Nutzenden innerhalb eines geo-

grafisch definierten Bereichs zur Verfügung. Das Stichwort hierzu lautet Geofencing, was soviel bedeutet wie ein virtueller Zaun. Über eine App können die Trottinette lokalisiert, gebucht und ausgeliehen werden. Nach Gebrauch dürfen die E-Trottinette grundsätzlich überall dort abgestellt werden, wo dies auch für Velos erlaubt ist. Ebenfalls gelten für E-Trottinette dieselben Verkehrsregeln wie für langsame E-Bikes (ohne Nummernschild). Die Fortbewegung darf ausschliesslich auf der Strasse oder auf Velowegen beziehungsweise Velostreifen erfolgen. Die Benützung des Trottoirs ist für E-Trottinette verboten.