Lausbubenstreich oder gezielte Sabotage? – E-Trottinette stehen plötzlich auf Vordächern Kurz nach dem Start wird der E-Scooter-Betrieb in Bern bereits behindert. Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass die Trottis immer wieder Ziel von politischen Aktivisten sind. Sarah Buser

Ein Lausbubenstreich, oder steckt mehr dahinter? E-Trottis werden an komischen Orten parkiert, hier im Lorrainequartier auf einem Vordach. Foto: Nicole Philipp

Kaum wurden E-Scooter in Bern eingeführt, schon wird mit ihnen Unfug getrieben: Im Mattenhofquartier hing ein E-Trotti an einem Baum, in der Lorraine standen mehrere Fahrzeuge auf Vordächern von Hauseingängen und auf dem Fahrradunterstand der Schule, wie das Kulturmagazin KSB vor rund einer Woche berichtete. Damit macht sich auch in Bern ein Phänomen bemerkbar, das in Städten, in denen E-Trottis im Einsatz stehen, bereits bekannt ist: Der E-Scooter-Betrieb wird durch Unbekannte gestört.

In deutschen Grossstädten wie Berlin oder Hamburg, aber auch in Basel und Zürich wurden die E-Scooter immer wieder Ziel von Sabotageakten linker Aktivisten. In einem Bekennerschreiben aus Basel wurde im Dezember 2019 begründet, die E-Scooter seien «pseudoökologisch, neoliberal, ausbeuterisch». Während die von Aktivisten angegangenen Fahrzeuge grösstenteils unbrauchbar gemacht wurden, wurden sie in Bern lediglich an schwer erreichbaren Orten abgestellt.