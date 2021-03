Sprachlupe zum Paragrafendeutsch – E-ID-Gesetz – ausser Spesen Stilkunde gewesen An einigen Verschachtelungen in der gescheiterten Vorlage hätte Mark Twain seinen Spass gehabt. Meinung Daniel Goldstein

Ein Fall für die Sprachlupe: Artikel 16/3 des E-ID-Gesetzes. Foto: soh

Es lag wahrscheinlich nicht an den zwei Tippfehlern im gleichen Satz, dass das E-ID-Gesetz so deutlich abgelehnt wurde. Immerhin entfällt nun auch der Artikel 16/3: «Die E-ID Registrierungsnummer darf er nur Behörden oder andere Stellen bekannt geben, die öffentliche Aufgaben erfüllen.» Hier fehlte nach «E-ID» der Bindestrich gemäss dem Vorbild «E-ID-Gesetz», und es fehlte das Schluss-n bei «andere». Kurz vor der Abstimmung meldete ich das der Bundeskanzlei; bei der Verdankung vermerkte sie, der Satz sei vom Parlament in die Vorlage eingefügt worden.