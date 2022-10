Unfall bei Überholmanöver – E-Bike-Lenkerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt In Scheuren ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem überholenden Auto und einem E-Bike gekommen. Die Velolenkerin wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike hat sich am Freitagnachmittag in Scheuren eine E-Bike-Lenkerin schwer verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr auf der Dotzigenstrasse in Scheuren, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Laut Polizeiangaben war ein Auto von Dotzigen herkommend in Richtung Scheuren unterwegs und wollte auf Höhe eines Feldweges ein vorausfahrendes E-Bike zu überholen.

Aus noch zu klärenden Gründen sei es dabei zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Die E-Bike-Lenkerin stürzte in der Folge zu Boden und wurde schwer verletzt.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.