Unfall bei Unterseen – E-Bike-Lenkerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt Als eine Lenkerin auf einem E-Bike von Thun in Richtung Interlaken unterwegs war, geriet sie auf die Gegenfahrbahn und verunfallte schwer.

Am Dienstagnachmittag ist in Unterseen eine E-Bike-Lenkerin verunfallt und schwer verletzt worden. Sie fuhr von Thun in Richtung Interlaken, als sie bei einer Kurve beim Aussichtspunkt Gelbenbrunnen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stiess sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verunfallte von der Rega ins Spital geflogen.

SDA/law

