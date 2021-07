In Stettlen bei Worb – E-Bike-Lenker nach Selbstunfall schwer verletzt Ein E-Bike-Lenker hat sich am Mittwochvormittag bei einem Selbstunfall in Stettlen schwere Verletzungen zugezogen

Der Selbstunfall ereignete sich auf der Stettler Bergackerstrasse. (Archivbild) KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein E-Bike-Lenker hat sich am Mittwochvormittag bei einem Selbstunfall in Stettlen schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-jährige Mann fuhr gemäss aktuellen Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei auf der Bergackerstrasse in Richtung Bernstrasse, als er aus noch ungeklärten Gründen stürzte.

Ersthelfer und danach ein Ambulanzteam betreuten den Verletzten, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei hervorgeht. Schliesslich wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

SDA

